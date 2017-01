La retraite des agences du système des Nations Unies à Madagascar a pris fin, hier. Celles-ci ont reconfirmé leur appui au développement.

Redoubler d’efforts. Les agences du système des Nations Unies (SNU) à Madagascar sont déterminées à déployer plus d’énergie et à travailler de manière efficace et efficiente, cette année. En effet, les deux jours de retraite à Tolagnaro leur ont permis d’évaluer leurs interventions dans la Grande île durant l’année écoulée. Aussi, ont-elles établi dans les perspectives, les évolutions indispensables pour mieux accompagner le pays face aux différents défis.

Dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie ainsi que le bien-être de la population malgache, le SNU renforcera surtout la cohérence et la synergie de ses actions. Cette année, ses efforts seront surtout axés dans le Grand Sud pour aider les populations de la couche vulnérable à améliorer leur niveau de vie. « Les préoccupations, dans le Sud touché par la sécheresse, et subissant les conséquences humanitaires, restent au cœur de notre engagement. Le plan de résilience qui a été élaboré avec l’appui du système des Nations Unies reste une boussole qui guide nos interventions en faveur de la résilience et du développement des régions du Sud », explique Violette Kakyomya, coordonnateur résident du SNU.

Engagement

De ce fait, celui-ci appuiera le gouvernement pour la mise en œuvre des recommandations du plan de résilience, élaboré en 2016 afin de stopper les effets néfastes des aléas naturels, surtout la sécheresse dans le Sud. Durant les deux jours de travail, les représentants, résidents ou non, de chacune des agences ont pu appréhender les réalités et les priorités de la région Anosy, particulièrement la zone économique spéciale.

Pour témoigner de la volonté de lutter contre la pauvreté, les autorités n’ont pas manqué à l’appel. Le Premier ministre a conduit une délégation composée notamment des ministres de l’Industrie et du développement du secteur privé ainsi que de la Pêche et des ressources halieutiques, pour assister à la clôture de la retraite.

Durant son allocution, le chef de gouvernement a félicité l’équipe du SNU, promettant que le gouvernement va investir dans des projets structurants pour développer le pays et surtout le grand Sud. Il a, entre autres, évoqué la construction de routes, de barrages agricoles et la distribution d’eau. « La pauvreté n’est pas une fatalité. Et avec l’engagement du gouvernement et l’appui du système des Nations Unies, nous allons réussir à éradiquer la pauvreté », espère le chef du gouvernement.

Fanomezantsoa Moïse