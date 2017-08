Le SMM veut un rendez-vous avec le président de la République. La tenue d’une prochaine assemblée générale dépendra de cette rencontre.

Après le fiasco de l’échange avec le gouvernement, annoncé par le syndicat des magistrats de Madagascar (SMM) vendre­di, les membres de ce syndicat ont demandé à rencontrer le président de la République, Hery Rajao­narimampianina, pour parler de vive voix.

Joint au téléphone hier, le vice-président du SMM, Clément Jaona, a déclaré qu’une autre rencontre avec un membre du gouvernement doit se faire dans un avenir proche. « Nous devons bientôt nous entretenir avec le ministère de la Justice », a-t-il soutenu.

La rencontre avec le locataire d’Iavoloha, toujours d’après le vice-président du SMM, se fera selon sa volonté. « Cette rencontre dépendra de lui. La demande d’audience a déjà été envoyée, d’ailleurs, il l’a bien reçue, comme il l’avait dit dans son émission Fotoam-bita », a déclaré Clément Jaona.

Cette rencontre avec le Président de la République aura lieu soit avant, soit après la prochaine assemblée générale (AG). D’après un autre membre du SMM, la rencontre du syndicat et du chef d’État dépendra de ce dernier.

Les revendications proposées lors des travaux de la commission tripartie ont rencontré des difficultés lors de la séance de validation.

Toujours d’après ce membre du SMM, « ces revendications sont plus d’ordre technique, et ce sera lors de la rencontre avec le chef d’État malgache que nous pourrons vraiment définir la suite des évènements ».

Loïc Raveloson