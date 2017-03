Des suspicions de paludisme tuent, une fois de plus, des enfants dans la ville de Sakaraha. Un médecin remet en question l’efficacité des moustiquaires.

Une dure semaine pour Sakaraha. Trois enfants de la commune urbaine de Sakaraha ont succombé d’une même maladie, dans la journée du samedi, selon le rapport du maire

de la ville, Jean Nicolas Bagdassariant, joint au téléphone, hier. « Ils ont trouvé la mort à l’hôpital du village. Ils étaient atteints du paludisme. L’une des victimes, une fillette de 10 ans, habite une maison en face de la mienne », souligne-t-il. Ils seraient âgés de 10, 4 et 13 ans. Cette ville de la région d’Atsimo-Andrefana a vu six de ses enfants mourir d’une suspicion de paludisme, la semaine dernière, selon toujours Jean Nicolas Bagdassariant.

Des équipes du ministère de la Santé publique sont actuellement dans le district de Sakaraha, pour des investigations. Mais le rapport de ces six décès n’est pas encore arrivé au niveau du central. « Mes équipes sont là-bas, mais elles ne m’en ont pas encore informé, alors qu’elles devraient être au courant », explique le directeur du programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), le professeur Arsène Ratsimbason.

Sakaraha n’est pas la seule ville touchée par le paludisme, dans cette région du Sud-Ouest. Au centre de santé de Ranohira, trois enfants ont aussi succombé du paludisme, et 19 autres ont été affectés par un paludisme grave, depuis le début du mois. « Par rapport aux mois de janvier et février, les cas ont baissé ce mois », rassure toutefois un médecin de ce centre de santé.

Inopérantes

Le maire de Sakaraha-ville, lui, est inquiet. « Le paludisme n’est pas nouveau chez nous, mais il n’a jamais été aussi mortel », déplore-t-il.

Une fois encore, l’efficacité des moustiquaires, est remise en question. « Nous avons constaté que les moustiquaires distribuées en 2015 sont peu efficaces, par rapport à celles de 2013. Les moustiques ne fuient pas mais restent sur la moustiquaire », confie ce médecin. Une étude menée par l’Institut Pasteur de Madagascar a déjà démontré que les moustiquaires de 2013 ne sont performantes qu’à 87 % ou 70 %, 12 mois après leur première utilisation. « Le problème réside sur la mauvaise utilisation des moustiquaires, car nous avons insisté pour améliorer les intrants », réplique le professeur Arsène Ratsimbason.

Des équipes du ministère de la Santé publique sont actuellement présentes à Besalampy et à Sakaraha, pour essayer de contrôler la propagation de la maladie.

Miangaly Ralitera