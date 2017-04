L’histoire a été mise en sourdine ces derniers temps. Mais elle revient aujourd’hui au premier plan, n’étant pas encore réglée.

La boucle n’est pas encore bouclée. Le sort des deux maires, en l’occurrence Élysée Ratsiraka, maire de la commune urbaine de Toamasina et Mokthar Salim Andria­tomanga, celui de Maha­janga, est encore entre les mains des représentants de l’État.

« Rien n’a été encore décidé », révèle une source auprès du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation concernant la demande de suspension de ces deux maires. Ces derniers, issus de la formation politique de l’ancien président de la Transition, Andry Rajoelina, ont été poussés à la sortie de leur fonction à la magistrature de ces deux grandes villes par leurs conseillers municipaux.

Faux espoirs

« Pour l’instant, les deux maires peuvent continuer à exercer. On est encore en train d’étudier le dossier, et aucune décision n’a encore été officiellement entérinée », a révélé notre source hier, lors d’une brève conversation téléphonique.

Cette même source indique que « si l’un des deux maires en question est frappé par une condamnation judiciaire, le ministère peut prendre une décision correspondante ». En effet, l’enquête sur une affaire de suspicion de corruption à l’encontre d’Élysée Ratsiraka est encore d’actualité dans la ville du grand-port.

Pourtant, d’après les informations approuvée par les représentants de ces maires, après une rencontre à huis-clos avec le premier ministre Mahafaly Solo­nandrasana à Mahazoarivo vendredi dernier, « cette question de suspension de certains maires semblait être mise en sourdine, voire réglée ». Pendant cette rencontre, le chef du gouvernement a écarté toute forme de manœuvre politique qui, selon lui, peut créer une instabilité politique en mettant des bâtons dans les roues des maires élus dans leurs villes respectives.

Pour l’instant, seule la suspension d’Adolphe Fiarema, maire de la commune de Port-Bergé, est effective. Un arrêté émanant du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation sur ces dernières demandes de suspension est attendu prochainement.

Juliano Randrianja