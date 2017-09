Frappés de projectiles, des suspects sont tombés à Ampasika. La police indique que deux pistolets ont été retrouvés sur eux, mais ce seraient des Kalachnikov.

Nombre pour nombre. Une interversion d’armes fait des vagues après que suspects ont été abattus samedi soir à Ampasika Itaosy par le Service Central Antigang (Sag). La brigade criminelle chargée de l’enquête soutient que les deux individus sont tombés avec un pistolet automatique de marque Makarov ainsi qu’une autre arme de poing de fabrication artisanale. D’autres versions crèvent en revanche l’abcès. Des témoignages de personnes présentes sur les lieux au moment des faits révèlent que deux Kalachnikov ont été retrou­vés sur les deux hommes tombés sous les balles du SAG. Outre l’escouade de la mort qui a frappé d’une main de fer, d’autres éléments d’intervention sont également venus à la rescousse avec des techniciens de la police technique scientifique ainsi que des enquêteurs de la brigade criminelle.

Cette fusillade meurtrière a éclaté en pleine place public. «Je sais ce qu’est un pistolet. En tout cas, les armes que la police a prises sur les défunts ne le sont pas. C’étaient des fusils d’assaut à long manche et canon, avec une boîte chargeur à la forme incurvée, comme ceux utilisés lors des maintiens de l’ordre ou des missions périlleuse. Il s’agit bel et bien de Kalachnikov», lance un riverain.

Mise en garde

De peur de représailles, différentes sources policières, au courant de l’affaire confirment le subterfuge mais s’enferment toutefois dans la cuirasse de l’anonymat.

Des informations tuyautées par d’autres sources auprès de la police judiciaire, puis creusées et vérifiées par le Réseau des journalistes Fait-Diversiers et Investiga­teurs de Madagascar (RFDIM) précisent de plus en plus la manigance, et révèlent même l’existence de preuves accablantes que des policiers fortements soupçonnés, veulent détruire coûte que coûte.

«Le rapport qui m’est parvenu révèle qu’une arme de poing Makarov ainsi qu’un pistolet automatique de fabrication artisanale, ont été découverts sur les deux individus», a pour sa part indiqué le contrôleur général de police Jean Jacques Andrianisa, ministre de la Sécurité publique. Il est toutefois possible que le rapport qui lui a été soumis soit erroné, comme celui qui a coûté sa fonction à son

prédécesseur, le contrôleur général Norbert Anandra, lors de l’expédition policière punitive à Antsakabary au mois de février, où près de cinq cents maisons ont été brûlées.

Devant les objectifs de la presse, le commissaire Whenss Ostrom, chef de la brigade criminelle (BC) a néanmoins étalé les prétendues armes de poing retrouvées sur les deux hommes abattus. De quoi embrouiller encore plus l’esprit lorsqu’on sait que plus d’une centaine d’armes saisies sont gardées au bureau du chef BC.

Deux thèses peuvent néanmoins expliquer les interversions d’armes. Soit elles appartiennent à des éléments du corps qui les a trouvées, lesquels cherchent à dissimuler qu’ils les ont louées à des bandits et craignent que l’affaire n’éclate au grand jour, soit ces armes ont été tout bonnement détournées.

Seth Andriamarohasina