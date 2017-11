Trois Iraniens et trois Pakistanais sont à rapatrier cette semaine. Ces derniers n’ont pas pu être embarqués avec leurs neuf camarades lors du vol prévu samedi à Ivato. Des visas irrecevables et une enquête spécialisée en sont la cause, d’après les premiers éléments de l’investigation. Ils ont été remis dans leur cellule, à Anosy.

Les Iraniens placés en garde-à-vue seront auditionnés à nouveau ce jour avant qu’ils fassent leurs valises, indique une source proche de la direction des renseignements et du contrôle de l’immigration et de l’émigration (DRCIE). « Tous les six s’envoleront dans les plus brefs délais, cette semaine », a affirmé le Chef de service de l’information, de la communication et des relations avec les institutions (SICRI) de la police nationale, hier.

Jointe au téléphone, une source au sein du consulat de Pakistan à Ankadimba­hoaka a tenu à réitérer que « le Gouvernement malgache est sollicité dans le processus de ratification des conventions internationales et continentales en matière de réfugiés et d’apatrides ». C’est ce qui faisait l’objet de la rencontre de Charlotte Ridung, Chargée principale des opérations du bureau

régional du haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) basé en Afrique du Sud, avec le Premier Ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana, à Mahazoarivo, le 26 janvier 2017.

La semaine dernière, une série d’arrestations de quinze « étrangers indésirables » ont été enregistrées. Un séjour irrégulier avec visa touristique expiré et usage de faux passeports en étaient l’origine. Par ailleurs, des immigrants suspects suivent actuellement des cours de langue au conseil de développement d’Andohatapenaka (CDA) tous les mercredis et samedis.

H.L.