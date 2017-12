La grande finale de « Sunny Master Cook» a été diffusée sur la chaine RTA, vendredi. Nohasoavina et Mahery Hasina remportent cette première édition.

Le verdict est tombé. Ils étaient quatre finalistes dont deux amateurs et deux professionnels et avaient plus de 13 heures pour préparer les trois plats de leur vie.

Durant la grande finale qui s’est tenue au Dôme Ankorondrano, les quatre finalistes se sont livré une bataille culinaire passionnante. Ils avaient chacun plus de onze heures et demie pour préparer leur recette et la présenter. Leur objectif a été d’imaginer et de cuisiner un menu intégrant une entrée, composée de fruits de mer, un plat chaud étudié avec du poulet et un dessert pour les cent vingt invités et les chefs. Parmi les critères d’évaluation figuraient le goût, la recette, la mise en place, la créativité, et bien entendu, l’impression générale.

Dans cette bataille de talents, cétaient Mahery Hasina Malalandraibe et Sitraka Nohasoavina Rabetokotany, qui ont su conquérir les yeux et les papilles d’un jury exclusivement composé du public, du chef Miora, Cadet, Vonjy, et de deux représentants de la station RTA, à savoir le D.G. Naina Andriamananjara et Anjan Andriamorasata. Ce sont donc, Mahery Hasina et Nohasoavina qui ont eu les billets d’avion pour Paris ainsi qu’une formation de perfectionnement en cuisine, au célèbre restaurant Étang des Bois à Vieilles ville sur Joudry et au restaurant Centre de Paris, en France pour une durée de deux mois et toucheront également les indemnités de 800 euros.

« Au bout du suspense, le verdict est tombé, j’ai été parmi les grands gagnants. C’est avec une immense fierté que je remporte cette première édition. Cela a été une aventure extraordinaire avec beaucoup de moments forts, de belles rencontres, des moments de doute mais surtout un immense plaisir de cuisines », s’enthousiasme Nohasoavina. Mais, les autres finalistes ne sont pas partis les mains vides, ils ont empoché chacun des bons d’achats et des sacs de goodies venant des organisateurs et sponsors de « Sunny Master Cook ».

La surprise de la soirée, sacré coup de cœur par le jury, Antonio part aussi pour la France poursuivre un stage de formation avec les deux autres gagnants.

Soirée animée

Dans le but de faire de cette finale un grand succès, tous les moyens nécessaires ont été mis en place. Aussi, Koloina le vainqueur du télé-crochet « Feo Tokana gitara iray» et Mamina, ainsi que Nathan gagnant de « The One» ont ils animé la soirée en musique.

Ces trois jeunes chanteurs ont présenté leurs propres compositions. À part, les prestations individuelles, ces produits de la station RTA ont offert une version très touchante de la chanson « Rehefa any » du groupe Zay. Ce fut une soirée de détente, riche en couleurs. Dès le lancement du concours, l’équipe de la RTA avait promis que « Sunny Master Cook» ne ressemblerait à aucun autre concours de cuisine vu à Madagascar, et sur ce point, on ne peut pas la contredire. Pour cause, devant le succès de cette première édition du concours, les organisateurs et sponsors prévoient de renouveler l’expérience l’an prochain. Ainsi, les inscriptions débuteront au mois d’avril 2018.

Sitraka Rakotobe