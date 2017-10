La première journée du concours de cuisine amateur et professionnel s’est déroulée hier. L’objectif est de susciter de nouvelles vocations.

Les amateurs et professionnels de la cuisine se mettent au fourneau. Pour la première fois dans la Grande île, la station radio et Télévision RTA organise un concours culinaire « Sunny Master Cook » qui permettra aux férus de la cuisine de montrer toute l’étendue de leurs talents. La première journée du concours s’est tenue hier dans l’enceinte du restaurant La plantation sis à Ivandry avec les épreuves écrites.

Quatre vingt quatorze candidats dont cinquante huit amateurs et trente six professionnels étaient en lice pour répondre à un sujet de cinquante questions basé sur les connaissances techniques des aliments, l’usage de techniques modernes et le respect des méthodes traditionnelles…Ils sont ensuite évalués par les Chefs Vonjy et Cadet. « L’épreuve écrite a pour objectif la promotion des comportements alimentaires sains et durables par une meilleure compréhension de l’alimentation et des mécanismes pour permettre aux consommateurs de poser des choix éclairés, raisonnés et citoyens», explique Anjan Randria-morasata responsable au sein de la RTA. Ainsi, les participants ont dû faire apparaître leur dextérité, leurs connaissances techniques évolutives, leur savoir-faire, leur créativité pour cette première journée.

Les quarante sept candidats retenus effectueront ensuite l’examen oral qui se tiendra ce jeudi.

Compétition d’envergure

En tout, la compétition comportera six étapes et sera axée sur quatre provinces différentes dont les concurrents auront chacun à convaincre un jury de professionnels, de la particularité de leurs plats, autant sur le goût que sur l’aspect visuel, mais aussi sur le respect de l’hygiène. « Ils sont libres de créer ce qu’ils veulent, car plus les plats sont originaux plus ils se démarqueront. Ceci étant, ils seront tous sur le même piédestal, puisqu’ils utiliseront tous les mêmes ingrédients à chaque étape » souligne Anjan Andriamora-sata.

La grande finale se tiendra le 25 novembre à Antananarivo. Les deux gagnants dans les deux catégories de« Sunny Master Cook» auront, au final, le privilège de remporter un billet pour l’Hexagone, le cœur même de la gastronomie mondiale, pour une formation de deux mois au restaurant Étang des Bois à Vieilles, ville sur Joudry, en France. «Les deux vainqueurs devront suivre une formation de perfectionnement en cuisine, en France pour une durée de deux mois et recevront des indemnités en euros. Ils bénéficieront également d’autres accompagnements » en conclut-il. « Sunny Master Cook» sera continuellement diffusé sur la chaîne RTA

Fidèles sponsors

La mise en œuvre de «Sunny Master Cook» ne serait pas possible sans le parrainage d’Edgard Razafindravahy PDG du groupe Prey et de nombreux sponsors. Outre l’huile Sunny, Charcuterie Lewis, Caramel by Sandy, Cube Jumbo JB, Jumbo Score, et Elle et Vire. Les partenaires engagés en tant que leaders tels le ministère du tourisme, l’ONTM, l’ORTVA, l’ORTN, l’INTH, l’hôtel Grand Bleu Nosy Be, le Pannagora, La plantation, le Vin du soleil et Manda S.A, ainsi que bon nombre d’autres sponsors qui apporteront un soutien notable à l’élaboration de cet événement.

Sitraka Rakotobe