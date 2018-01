Les deux vainqueurs du Sunny Master Cook RTA sont en France.Ils poursuivent un stage de perfectionnement avec des chefs étoilés.

L’aventure continue. Depuis le mois de décembre 2017, le Cordon Bleu Richard Rabenja, propriétaire du restaurant l’Étang des Bois à Vieilles Maisons sur Joudry et Raymonde Razafindrazaka, chef au restaurant gastronomique à Orléans, ont offert des stages de perfectionnement aux deux gagnants du concours culinaire Sunny Master Cook, organisé par la station RTA.

Ainsi, Mahery Hasina et Nohasoavina ont pu découvrir les techniques culinaires et apprendre comment préparer certains plats à base de viande et de fruits de mer, offerts par la société Manda S.A, qui n’est autre que l’un des sponsors de l’événement, ce qui leur permettra d’accroître leurs compétences culinaires.

«Cet atelier se déroule dans une ambiance très conviviale. J’ai trouvé un chef disponible et heureux de divulguer ses techniques et petits secrets culinaires. Il a répondu à toutes nos questions. L’équipe qui l’entoure est aussi très sympathique et attentive à nos besoins durant le cours. L’impression est identique. On voit que Richard Rabenja aime son métier et qu’il n’hésite pas à transmettre ses petits secrets. Il a su nous transmettre sa passion avec, toujours, des mots très gentils tout en étant à notre écoute en permanence, comme il l’est avec son équipe », confie Nohasoavina, gagnant de la catégorie amateur.

Moment agréable

Pour ces futurs chefs, l’important était déjà de voir comment on travaillait dans une cuisine de grand restaurant et de voir la préparation de toute l’équipe. Ils ont donc préparé des plats pour cent personnes et concocté un festin durant la fête de la Saint Sylvestre. « Nous avons eu la joie de partager un moment avec la talentueuse et chaleureuse Raymonde Razafindrazaka, chef du restaurant gastronomique à Orléans. Nous avons ainsi pu enfin goûter à sa savoureuse cuisine, toujours aussi inventive et magnifiquement présentée. Beaucoup de bonne humeur, de facéties et de sourires pour ce stage ainsi que des recettes à l’image du chef », s’enthousiasme Mahery Hasina, le gagnant de la catégorie professionnelle. Les deux heureux gagnants sont encore en France et poursuivent leur stage de perfectionnement en cuisine. Ils ne rentreront que le 22 février. La RTA avait promis que les lots du « Sunny Master Cook» ne ressembleraient à aucun autre concours de cuisine, vu à Madagascar, et sur ce point, on ne peut pas la contredire. Pour cause, devant le succès de cette première édition du concours, les organisateurs et sponsors prévoient de renouveler l’expérience avec le Sunny Master Cook deuxième édition. Ainsi, les inscriptions débuteront au mois d’avril.

Sitraka Rakotobe