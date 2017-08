La chasse aux albinos devient une pratique généralisée dans le Sud. Le frère Christomin Monja, lui-même rescapé, tire la sonnette d’alarme.

Un religieux albinos dans le Sud de la Grande île tire la sonnette d’alarme face à la chasse aux albinos. Il parle d’un danger de mort.

Le Frère Christomin Monja, un religieux albinos membre de la congrégation Transfiguration du Christ à Toliara, se refugie chez des amis, en ce moment. Il se sent en danger de mort, après avoir été kidnappéé chez lui, à Ankobaka Sakaraha, au mois de novembre 2016. Dans un communiqué, envoyé hier, il a lancé une alerte face à la chasse aux albinos qui aurait tendance à s’amplifier dans le Sud de Madagascar. Il craint que ce soit la traque des albinos, une tradition de l’Afrique noire, qui se produit à Madagascar. « Les autorités et les forces de l’ordre devront se mobiliser pour identifier les causes de ce phénomène », lance le religieux.

Le Frère Christomin Monja aurait échappé de peu à une mort certaine.

« Selon son témoignage, on l’aurait emmené très loin du village. On l’aurait ligoté à un arbre, les yeux bandés. On ne l’aurait donné ni à boire ni à manger pendant les six jours où il a été séquestré. Les kidnappeurs auraient dit entre eux qu’il fallait attendre avant de l’assommer. Une fois, la corde avec laquelle il a été attaché s’est défaite, c’est là qu’il aurait pris la fuite et a cherché à joindre un village », rapporte le commissariat de police à Sakaraha.

Décès d’une femme

Le kidnapping aurait été fait devant ses paires. « Douze hommes armés ont fait irruption dans le réfectoire de la congrégation vers 20 heures. Les kidnappeurs ont réclamé le frère «vazaha», une allusion faite à celui qui a la peau toute blanche », indiquent des religieux.

Le Frère Christomin Monja n’aurait pas été la seule personne albinos victime de cette chasse. À Bezaha, dans le district de Betioky Sud, une femme albinos a trouvé la mort, quelques semaines avant son kidnapping, selon le rapport d’une autorité locale. Cinq autres jeunes filles, elles aussi albinos, auraient été portées disparues à Toliara, selon le rapport des médias locaux. Ni le Commandant de Compagnie à Toliara, ni le Commissariat Central à Toliara n’ont confirmé cette disparition.

Les personnes à peau blanche faute de pigmentation, dans le Sud du pays, seraient, toutefois traumatisées par cette traque.

« Deux collégiens albinos ont dû changer de maison chaque nuit, pour éviter de se faire kidnapper. Des bruits ont couru qu’ils sont recherchés pour leurs yeux. Depuis que le présumé auteur du kidnapping du religieux a été mis sous les verrous, le calme est revenu », rapporte une autorité à Sakaraha. Le Frère Christo­min Monja reste traumatisé de sa séquestration.

Miangaly Ralitera