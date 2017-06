La Jirama continue de bénéficier d’une subvention. Le projet de loi de finances rectificative prévoit une enveloppe d’aide de 200 milliards d’ariary.

Et rebelote. La Jirama continuera d’être subventionnée. Les transferts additionnels alloués à la compagnie nationale d’eau et d’électricité connaîtront une hausse. D’après le projet de loi de finances rectificative, cette enveloppe d’aide sera de l’ordre de 200 milliards d’ariary, soit 50 milliards d’ariary de plus que ce qui étaient clamés au mois de mars. Pourtant, le gouvernement avait annoncé à l’époque que cette aide financière ne devait pas dépasser les 150 milliards d’ariary.

Pour faire face aux aléas du changement climatique et des problèmes d’approvisionnement en énergie, les dirigeants de la Jirama avaient demandé en janvier 750 milliards d’ariary d’aide financière. Une demande qui a essuyé un refus de l’Exécutif qui comptait s’en tenir aux 250 milliards d’ariary prévus par la loi de finances. Quelques mois plus tard, le gouvernement change d’avis et reste favorable à une aide financière à la compagnie nationale d’eau et d’électricité. Le plafond de 150 milliards d’ariary était annoncé.

Difficulté de financière

La mission du Fonds monétaire international (FMI) était même souple sur cette question de subvention.

« Les difficultés de la société publique d’eau et d’électricité aggravées par la sécheresse, nécessiteront des transferts additionnels d’environ 0,5% du produit intérieur brut (PIB) », avait déclaré Marshal Mills, chef de mission du Fonds monétaire international (FMI) à l’issue d’une évaluation semestrielle dans le cadre du programme de Facilité élargie de crédit (FEC) au mois de mars. Mais l’on ne sait pas si l’institution de Bretton Woods a été consultée ou si elle est favorable à ce surplus de 50 milliards d’ariary.

Le projet de loi de finances rectificative indique tout simplement que « la revue du programme Facilité élargie de crédit (FEC) a amené à prendre en compte certaines dépenses. Entre autres, le gouvernement a accordé des subventions pour soutenir les entreprises publiques en difficulté, à savoir la Jirama et Air Madagascar, compte tenu de leur caractère stratégique pour le développement du pays ».

Le dossier Madagascar devrait passer devant le conseil d’administration du FMI dans les prochains jours. Les dossiers concernant les sociétés étatiques comme la Jirama ou la compagnie Air Madagascar avaient retardé ou risquent de faire blocage au décaissement de la seconde tranche du FEC.

Lova Rafidiarisoa