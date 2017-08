De jeunes créateurs de la capitale du Betsimisaraka seront mis à l’honneur durant une soirée «fashion». Quatre nouvelles griffes montreront leurs talents.

Ils sont jeunes et créatifs. Quatre jeunes créateurs, deux filles et deux garçons de Toamasina, présenteront le fruit de leur travail dans la soirée intitulée « Fashion Cocktail » qui se tiendra au restaurant Dzama Cocktail Café de Toamasina le samedi 26 août à partir de 20 heures. À chacun son style. La marque Rabe & Squad créée par Jordan Rabemananjara associe la modernité avec la culture malgache en utilisant le « lambahoany » dans chacun de ses modèles pour femme et pour homme qui composent sa collection baptisée « Velona».

Annelia Créa est la griffe de la styliste de vingt ans Chrysteline Razanaka. Depuis son enfance, elle est passionnée de mode. Après avoir décroché l’attestation de base et de perfectionnement auprès d’une école de couture en 2008, Chrysteline a obtenu un certificat en tant que styliste, deux ans plus tard. Elle adore les couleurs fluorescentes qu’elle met en avant dans ses collections.

Jaosily Lionnel Stephane, un natif d’Antsiranana a la marque Fashion by Steef. Âgé tout juste de vingt-et-un ans, il se spécialise dans les modèles uniques de maillots de bain et de

vêtements un peu sexy, parfois osés. D’où le thème de sa première collection « Provocation » qu’il va présenter pour cette occasion. Marie Sorria Razafitia, une native de Toamasina est issue d’une famille modeste. Elle a créé la marque S’Or en 2015. Cette jeune femme de vingt-cinq ans a aiguisé son talent de créatrice en faisant des croquis pendant son adolescence pour avoir plus tard une carrière remarquable dans le mannequinat. L’art du maquillage qu’elle a étudié lui a attribué le titre de maquilleuse officielle de la chanteuse Nina’s lors de la tournée de cette dernière en France. D’inspiration africaine revisitée avec un soupçon de glamour et de modernité, la marque S’Or s’impose rapidement auprès des jeunes. « Chic et sexy » sera le thème de la collection qu’elle va présenter samedi.

Jeunesse créative

Ce sera aussi l’occasion de découvrir les talents artistiques de Welvi Waves, de Kelly Ger et de East Angel. Un groupe de photographes se joindra à ce bouquet d’artistes pour immortaliser ce cocktail explosif que la capitale du Betsimisaraka est en train de préparer.

« Fashion Cocktail » est né de l’initiative de la jeunesse de Toamasina. Il en est à sa toute première édition et compte bien créer de beaux échos. Cet événement servira à entretenir la permanente volonté de promouvoir la créativité de la jeunesse qui est loin de faire défaut à Toamasina.

Ricky Ramanan