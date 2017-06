Trois défilés de mode ont lieu dans trois villes différentes, ce vendredi. À chacun son style : « Velona », « Tsodrano », et « Veloma » en disent long.

Ils ont en commun la matière première malgache comme forme d’expression. Mais leur style diffère selon leur personnalité. La mode « made in Mada » continue de séduire. Jaomatana a un style bien particulier qui allie tradition et modernité. Ses créations ont fait sensation forte dans l’univers de la mode. Madagascar reste sa source d’inspiration première.

« Tsodrano » est le thème de ses nouvelles collections qu’elle présentera ce vendredi à 20 h à l’IKM Antsahavola. Treize robes faites à base de nattes, de soie et de linceul composeront Tsodrano, laquelle évoquera l’esprit malgache dans toute sa splendeur. La styliste Eva assurera la première partie de ce défilé avec sa griffe Lamba ».

Jeune styliste en herbe, Jordan Rabemananjara est originaire de Toamasina et va présenter sa première collection ce soir. Âgé de vingt-et-un ans, il a créé la marque Rabe & Squad qui est ultra prisée des jeunes branchés. Très connu sous le style « wax », Rabe & Squad mélange également tendance moderne et urbaine avec une touche issue de la culture malgache. Ses créations vont du sur-mesure au prêt-à-porter. Et il répond actuellement à une clientèle de plus en plus diversifiée.

Velona

Sa première collection qui s’intitule « Velona » va enfin être révélée au public dans le cadre de « Gasy Touch »au Neptune Hôtel Toamasina à partir de 19 h 30.

Enfin, « Veloma » sera le thème de la dernière collection que la styliste Lalassou présentera au Flower Palace d’Antsirabe, ce vendredi à partir de 19 h. Elle est connue par ses créations à base de soga brodé ou peint à la main, et aussi par ses linges de maison. Elle dévoilera les pièces maîtresses de ses collections durant ce dernier défilé, en guise de « veloma », avant son départ définitif pour la France. La raison de ce départ est plutôt familiale. Certainement, Lalassou continuera de créer et de mettre son talent en avant, en puisant son inspiration dans la culture malgache. Le célèbre photographe réunionnais Joël Pelerin et le styliste Raleva seront ses invités d’honneur à cette occasion.

Ricky Ramanan