Le marketing digital commence à séduire. Annonceurs et entreprises malgaches bataillent pour briller dans ce domaine.

Confiance. Une notion qui vaut son pesant d’or lorsqu’il s’agit pour une entreprise d’établir sa stratégie marketing à destination de son public cible. Une idée que bon nombre de grandes firmes malgaches aura comprise, voilà quelque temps, pour associer leur marque et produits au visage d’une célébrité locale sur des panneaux publicitaires visibles à chaque coin de rue. A une nouvelle année, nouvelle stratégie.

Certaines grandes marques locales optent à présent pour le concept de marketing digital en faisant appel à un tout nouveau genre de célébrité. Travailler avec les personnes influentes de son domaine d’activité pour faire la promotion de sa marque, de ses produits ou de ses services, telle est la définition du marketing d’influence. Il s’agit d’une technique accessible tant aux gros annonceurs qu’aux petites entreprises. Elle s’insère dans de nombreuses stratégies de communication pour beaucoup d’entreprises. Avec l’engouement de masse pour les réseaux sociaux, ces nouvelles célébrités permettent à un annonceur de toucher un public beaucoup plus large, tout en réduisant leurs systèmes de diffusion au strict minimum. Pour y arriver, le personnage influent va inspirer une certaine confiance au public étant donné qu’il va s’adresser à une audience fidèle à son actualité. Les internautes abonnés à ses réseaux seront susceptibles de devenir les consommateurs d’une marque qui aura été promue par celui-ci.

Partenariat

« Depuis peu, nous nous sommes associés à quelques célébrités locales afin de mettre nos produits en avant, mais surtout pour renforcer l’engagement entre les internautes et notre marque. Les résultats sont plus que satisfaisants et nous avons un feed-back en temps réel. Un avantage non-négligeable pour notre stratégie de communication », souligne un chef du département marketing d’une grande enseigne de distribution. Cette stratégie exige de minutieuses études et préparation.

Il s’agit d’un partenariat gagnant-gagnant dans la mesure où les personnalités, en plus de la promotion de la marque, mettent aussi leur image en jeu. En effet, « chaque partie doit préserver son image lors d’une collaboration Et de la publicité « bête et méchante » ne tirerait pas les deux parties vers le haut», explique un travailleur en ligne qui s’est spécialisé dans le domaine du référencement. Idéal tant pour les grandes que pour les petites sociétés, cela représente ainsi un potentiel intéressant pour développer la rentabilité de la communication en entreprises.

Harilalaina Rakotobe