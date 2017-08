Antananarivo accueille en fin de semaine un évènement international. Il s’agit du Startup Weekend organisé à Anosivavaka. C’est une occasion pour les porteurs de projet de tester leurs idées, ou tout simplement d’expérimenter une aventure entrepreneuriale pendant cinquante quatre heures. Des mentors, des coaches ainsi que des conférenciers sont prêts à partager leurs expériences avec ces entrepreneurs en herbe. Avec plus de quatre mille évènements organisés dans cent cinquante pays depuis 2009 et une communauté mondiale, Startup Weekend est souvent cité comme le plus grand incubateur au monde.