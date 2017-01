Sept projets malgaches participent au concours Startup africaine de l’année. Ils touchent plusieurs domaines porteurs pour le développement.

L’innovation avant tout. Des porteurs de projets malgaches sont entrés en lice pour décrocher le titre de « Startup africaine de l’année ». Ce concours organisé par Bonjour Idée met en avant les startups innovantes pour les mettre en relation avec des partenaires. Au total, sept projets malgaches touchant diverses domaines comme la technologie durable, l’énergie, l’agriculture ou encore une plateforme en ligne tentent de figurer parmi les finalistes à Casablanca le 25 janvier.

Avec leur projet Earthbag, Amelie Champé et Francesca Rasamimanana veulent remporter haut la main ce concours. À l’heure actuelle, leur projet a récolté le plus de votes des internautes parmi les projets soumis par des Malgaches. « Earthbag est un sac en papier à base de paille de riz qui sera résistant, biodégradable, de forme, de contenance et de prix identiques aux sacs aujourd’hui interdits », expliquent ses promotrices.

Innovations

Les problématiques de l’énergie dans la Grande île se portent sur le terrain africain. À travers ces projets, des jeunes porteurs de projets malgaches veulent apporter des solutions innovantes. Majika, Solar Gas, ou encore Mazava veulent apporter leurs touches d’innovation dans ce domaine afin de permettre à une large majorité de la population africaine l’accès à l’électricité.

Ce concours laisse une opportunité pour les startups africaines. Même le fameux Milksoy, ce lait de soja très connu par les consommateurs malgaches tente sa chance. La participation à ce concours lui permet de renforcer sa position et de trouver une place sur l’échiquier international.

Et face aux problèmes d’insertion professionnelle, les promoteurs de Teen Ketrika veulent mettre en place une plateforme en ligne pour accompagner les demandeurs d’emploi. « C’est une structure qui a été conçue et pensée par une personne qui avait rencontré beaucoup de problèmes lors de son insertion dans le milieu professionnel malgré les diplômes dont

elle disposait dans son CV », indique-t-on

Quand au déroulement du concours, le public peut soutenir le projet sur le site du concours, startup.info jusqu’au 15 janvier. Le nom des finalistes serait connu le lendemain, c’est-à-dire le 16 janvier. Ils passeront ensuite en audition devant le jury à Casablanca Maroc le 25 janvier.

Lova Rafidiarisoa