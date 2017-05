La quatrième édition du rendez-vous des jeunes entrepreneurs s’est déroulée au sein même de la Foire internationale et adoptant les mêmes objectifs que cette dernière.

Tremplin. La quatrième édition de l’évènement Startup Dating a permis à cinq jeunes porteurs de projet, de gagner en visibilité dans le monde des affaires. L’évènement s’est déroulé dans le hall du Forello Expo Tanjombato à l’occasion de la douzième édition de la foire internationale de Madagascar. Reprenant le concept standard du speed dating pour mettre en relation les investisseurs avec les porteurs de projet, les cinq startups dont Akory Kae, Green N kool, BEAM, Morenga wave et Asmad ont eu l’occasion de se démarquer en présentant brièvement leurs concepts devant l’assistance. Tous exerçent une activité en rapport avec la thématique de la FIM, et ont eu la chance de se faire approcher par des investisseurs potentiels.

Ouverture

À l’image d’Akory Kae, une application mobile utilitaire qui permet à ses utilisateurs de voir ce que les établissements de la capitale (restaurants, bons plans, entreprises spécialisées, boutiques et centres commerciaux, hôtels, etc.) leur propose afin de pouvoir faire leur choix et se concentrer sur celles qui ont retenu leur attention et, tout cela sans se déplacer. Ou encore Green KOOL, une jeune société de recyclage qui a, d’ores et déjà, été abordée par un important organisme des Nations Unies rien qu’après leurs discours de présentation. « L’évènement aura été, pour nous, un véritable tremplin dans la mesure où il nous a offert l’opportunité d’une meilleure visibilité lors de cette vitrine économique d’envergure internationale qu’est la FIM », explique Anais Georges, project manager d’Akory Kae.

Il est à rappeler que l’objectif de cette initiative de l’agence de communication événementielle Mercatis & Co est de servir de plateforme de rencontre entre les jeunes porteurs de projets avec les potentiels investisseurs, communément appelé dans le milieu comme étant les business angels. Ces investisseurs qui, pour l’occasion ont eu l’opportunité de découvrir de nouveaux concepts à fort potentiel d’investissement.

Essentiellement axés sur la thématique de l’ouverture à l’international, à l’image de la FIM, cette quatrième édition a vu, presque doubler, le nombre de startupeurs participants. Cependant, l’évolution de l’organisation de l’évènement s’est aussi reflétée par l’engouement grandissant des business angels par rapport aux éditions précédentes. « Par le terme international, nous engloberons tous ce qui est en rapport avec les activités d’import-export, d’externalisation de service ou encore de tourisme et bien d’autres domaines similaires », conclut Mino Andriamijoro fondateur de Mercatis & Co.

Harilalaina Rakotobe