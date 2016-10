Des jeunes bouillants d’idées ont rencontré de potentiels investisseurs au Café de la gare, vendredi. La soirée startup dating a montré que les Malgaches ont des idées à revendre et n’attendent que d’être soutenus.

Qui a dit que nos jeunes sont en panne d’idées Ceux qui sont venus au Café de la gare vendredi dernier ne diront pas le contraire. L’évènement startup dating a pu rassembler, en un seul lieu, des jeunes porteurs de projets devant un parterre d’invités composé essentiellement des jeunes.

C’était vers 19 heures, ce jour là, Mino Andria­mijoro, un jeune entrepreneur de 27 ans, à la tête d’une agence évènementielle, a tenu son discours de bienvenue et a expliqué le déroulement de l’évènement. Des jeunes de 7 à 77 ans, venus en masse pour écouter le « pitch » de ces startuppers, ont comblé la salle. « Vous faites comme bon vous semble. Les startuppers vont faire leurs speeches. Vos questions seront les bienvenues ensuite. Vous pouvez discuter entre vous après », indique l’organisateur de l’évènement.

Dans un pays classé comme l’un des plus pauvres du monde et l’un des plus instables, une génération de startupers commence à émerger. Ils sont jeunes et pleins d’ambitions. Comme cette jeune entrepreneure à la tête d’une startup spécialisée dans les arts, design et illustrations.

Rencontres

Avec « 6H37 », Antsa Meva se dit fière de son aventure. Le déclic a commencé lorsqu’elle est partie chercher en vain un agenda fun et coloré. « J’ai décidé de produire des agendas et des

goodies illustrés », a-t-elle expliqué. Cette designer et illustratrice a mis sur le rail son projet depuis cette année.

Tout comme elle, l’équipe de Nomad a fait parler d’elle avec son sac photovoltaïque. Ce sac à main permettant de recharger à tout moment les téléphones portables a fait le tour du monde. La presse internationale ne cesse de parler de ce projet ambitieux de Jessica Rakotoarisoa. Depuis le lancement de ce projet, les rencontres se multiplient en Afrique, aux États-Unis, et bien évidemment en Europe. Ce sac arrive à point nommé où le problème d’électricité est monnaie courante à Mada­gascar et en Afrique.

Sur ce continent noir, l’insécurité alimentaire est aussi un autre problème social en ce moment. Ainsi, les vertus de la Moringa Wave, une plante miracle très connue dans les pays tropicaux était également à l’honneur lors de cette soirée. « Nous sommes spécialisés dans la plantation et transformation de moringa ou ananambo. Actuellement, nous disposons d’une plantation de moringa ou ananambo à Toliara. La transformation se fait sur place à Madagascar avant d’exporter les produits sur le marché international », explique Franco Emilio Risso, fondateur de startup.

« Qu’attendez-vous enfin de ce genre d’événement : une levée de fonds ou un business angels », questionne Philippe Razanakolona de la chambre de commerce Madagascar Canada (CanCham). « S’il y a dans la salle des gens prêts à nous aider dans le développement de nos activités, que ce soit un business angel ou un autre partenaire, il est le bienvenu », répond le porteur de Moringa Wave.

Le réseautage ainsi que le soutien à ces projets sont d’ailleurs l’objectif de cet évènement. Yahoo, Twitter et ainsi que les géants du secteur technologie ont d’ailleurs débuté dans des soirées de ce type avant de trouver un business angel et d’atteindre leur summum.

Lova Rafidiarisoa