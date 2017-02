Connu de tous comme un événement axé sur le divertissement, Fotaka englobe également un volet sportif, pouvant être placé dans la catégorie des sports extrêmes. Pour la troisième édition, prévue samedi au Coliseum à Antsonjombe, quatre nouvelles épreuves feront leur apparition, ont annoncé, hier, les organisateurs de chez Okalou, en conférence de presse à Ankadifotsy.

Il s’agit de bombes à eau, du passage par une bâche glissante, de l’escalade d’une pente via une corde et de l’ice crime. Ce dernier est particulièrement excitant, puisque les concurrents devront s’attaquer à un bassin d’eau glacé. Frissons et sensations fortes sont garantis.

Pour prendre part à cette course, il faudra constituer un groupe de quatre. Les organisateurs misent entre autres sur les différentes entités de la Capitale, afin de renforcer la cohésion et l’esprit d’équipe.

Fotaka 2017 mettra à l’épreu­ve les concurrents sur un parcours d’environ trois kilomètres. Celui-ci sera jalonné d’une vingtaine d’obstacles en tous genres. Bref, un véritable parcours du combattant sur lequel il faudra marcher, courir et même ramper par moment.

Vu la nature de l’événement, il n’est pas à exclure que des coureurs puissent se blesser éventuellement. « Un poste de premiers secours sera installé à Antsonjombe. Une ambulance sera également prête à intervenir en cas de besoin », rajoutent les organisateurs à ce propos.

H.L.R.