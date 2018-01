Le club champion en titre, FTM confirme sa suprématie. Manjakaray a défait Cosfa, hier, en finale au stade de Mahamasina.

Et de quatre pour FT Manjakaray. Le club champion en titre national, FTM remporte, pour la quatrième fois, le titre de champion de Madagascar en division fédérale élite une. Ce club a effectué un parcours sans faute, aucune défaite durant cette version 2018 du Gold Top 8. En finale, l’équipe de Manjakaray s’est nettement imposée face à Cosfa, score final 44 à 26. À dix minutes de la rencontre, le score était encore de six partout. Les deux camps ont réussi à transformer chacun deux coups de pied de pénalité.

Plus tard, FTM a imposé à deux reprises des attaques bien organisées mais stoppées à quelques mètres de la ligne de la «H». Après ces deux tentatives, les protégés du coach Maminarivo Hajasoa Andriamaro dit «Mamy kely» ont réussi à marquer leur premier essai, signé Koroka de son vrai nom Fanomezan­tsoa Rasoloniaina suite à une échappée sur le flanc droit, puis transformé par Mika. Deux minutes plus tard, les rugbymen de Manjakaray ont inscrit leur deuxième essai, aplati par le même Koroka. Les militaires ont réduit l’écart avant la pause grâce à l’essai de Rahery, suite à une longue passe décisive du côté droit de Bolo. Le score était de 18 à 11 au terme des premières quarante minutes, en faveur de FTM.

Au retour des vestiaires, Gougou offre le deuxième essai aux militaires, mais il rate ensuite la transformation. L’équipe championne en titre a creusé l’écart en assurant ses transformations des coups de pied de pénalité et drop. Mika a réussi la transformation de trois pénalités et un drop. Manjakaray a marqué les deux essais de KO dans les dernières

quinze minutes de jeu, le premier aplati par Mbola et le second par Mika, et ce dernier a réussi les transformations. Les militaires ont encore inscrit deux essais, signés Rahery et Chabal, mais tous les deux non transformés.

FTM et Cosfa qualifiés

«Nous étions forts en mobilité, défense et aussi physiquement en optant pour un jeu d’ensemble. On a aussi réussi à réaliser de belles contre-attaques. Ces matches, comptant pour le championnat national, font partie de notre préparation à la coupe de l’océan Indien» a confié Maminarivo Hajasoa Andriamaro. De son coté le coach des militaires, Imboazafy Noé Rakotoarivelo alias Razily reconnaît que «ses protégés ont raté huit transformations qui valent 24 points et ont joué la plupart du temps à quatorze suite aux expulsions de ces joueurs… Nous devrions encore rectifier ces défauts avant d’attaquer la Coupe de l’océan Indien».

L’équipe championne, FTM a reçu en tout 12 millions d’ariary de primes dont dix du Président de la république et deux du Groupe Star, en plus de la coupe et des médailles d’or. Les deux finalistes ont aussi eu chacun un zébu. Cosfa, club vice champion, a eu pour sa part 7 millions d’ariary dont six de la présidence et un million de Star outre la coupe et les médailles d’argent. Et US Ankadifotsy, classée troisième, a gagné 500 000 d’ariary et la médaille de bronze. Fanomezantsoa Rasoloniana dit Koroka a été élu meilleur marqueur avec 57 réalisations et Tahiana Ratsimandresy alias Max de Cosfa meilleur joueur.

Le sponsor de la fédération a offert à ces derniers un chèque géant de 600 000 ariary chacun. Ces deux finalistes représenteront la Grande île à la Coupe des clubs champions de l’océan Indien. Les deux porte-fanions du pays joueront à domicile lors de la première journée le 11 mars. FTM, champion de Madagascar se trouve dans le groupe A avec la formation mauricienne et l’équipe vice-championne de la Réunion, tandis que Cosfa, vice-champion national, dans le groupe B avec l’équipe championne de la Réunion et celle de Mayotte. En match de classement pour la troisième place, US Ankadifotsy bat STM par 22 à 14. Les finalistes du championnat national dames sont aussi connues après la victoire de SC Besartey hier sur le score de 10 à 5 face à FTFA. Cette finale des dames entre FTM et SCB aura lieu le 25 février.

Serge Rasanda