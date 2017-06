Jean Jacques Rakotoniaina a été sacré champion de Madagascar de sports équestres, en niveau A, dimanche après-midi, au Club Olym­pique Tananarive. Il a remporté la finale de la catégorie avec son cheval dénommé Red Coat, sur un parcours comprenant des côtes qui variaient entre 105 et 115 cm.

La hauteur de ces côtes diminuait selon les catégories. Ainsi, en niveau B Elite, avec des côtes de 95 à 105 cm, Anna Keizerling s’est imposé, en chevauchant Skan. Concernant le niveau B, avec des côtes de 85 à 85 cm, la victoire finale est revenue à Lilou Lemonier, sur Kim. Et enfin, en niveau C, avec des côtes de 80 à 85 cm, Alexandra Denoyelle a été sacrée, sur Diana.

Concernant les jeunes chevaux, les cavaliers ont été départagés en deux catégories. Il n’y eut pas de qualifications et de finale comme pour les autres niveaux, mais uniquement un passage dans la matinée. Pour les jeunes chevaux de deuxième année, Quentin Rakotondramaro a tiré son épingle du jeu. Il a été couronné avec son cheval dénommé Havana.

Du côté des jeunes chevaux de première année, le règlement stipulait que tous les cavaliers, ayant réussi un sans-faute, étaient automatiquement placés à la première place ex-aequo. Ils ont été au nombre de quatre, à savoir Son Rakotondramaro, sur Milay, Yvan Rakoton­dramaro, sur Navy Blue, Arnaud Ravelonanosy, sur Prince Alwatan, et enfin Mirija Ramarojaona, sur Space Bean.

H.L.R.