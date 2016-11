Du pur émerveillement, c’est là ce que la fine équipe de l’agence ProdCom a présenté au public de la ville des Mille, tout au long de ce week-end. Deux jours exceptionnels et sensationnels durant lesquels le public en a tout simplement pris plein les mirettes à travers un concept de spectacle visuel inédit à Madagascar, voire dans l’océan Indien au complet. Lumineux, surprenant et enchanteur, le « vidéo-mapping » a transcendé le public d’Antaninarenina et d’Ampahamarinana en particulier durant les soirées du samedi et d’hier. Une technique de projection inédite, ils sont quelques uns à l’avoir déjà tenté dans le milieu du spectacle au pays.

On se rappelle notamment le spectacle « J’ai mal à mon île » de la compagnie Up The Rap et le vidéaste Matthieu Crêté au Dôme RTA Ankorondrano il y a de cela un an. Ceci-étant, à l’occasion de cet événement d’envergure internationale qu’est le Sommet de la Francophonie dans nos murs, l’équipe de ProdCom a tout simplement perfectionné cet art, aux yeux du public. Armé d’une technologie de projection moderne, ils ont transformé et dématérialisé l’Hôtel le Louvre Antaninarenina et ont en fait voir de toutes les couleurs, les noctambules jusqu’à Ampahamarinana.

« Ce sont là des points stratégiques pour nous, réputés à Antananarivo et très appréciés pour leur architecture, on propose ainsi une nouvelle manière de les valoriser. Ce projet est parti d’une idée du Français Stefan Troubat directeur artistique, il s’est associé à nous et on s’est penché dessus depuis le mois d’octobre. Fort de notre équipe de création 3D entièrement malgache, on s’est alors attelé pour créer ces animations qui une fois projetées ont ahuri le public », confie Julien Chaignot, directeur commercial au sein de ProdCom. Dès 20h, transformant des objets, souvent de formes irrégulières, notamment des architectures, en surface d’affichage, le « Vidéo-Mapping » proposé par ces artistes contemporains s’est aussi bien accompagné des douces mélodies électro que des mélodies traditionnelles de Mada Feo, Rôla Gamana et Vilon’Androy samedi et de Kabosy Spirit, Rajery et Tambour Gasy, hier soir. Des show laser ont entrecoupé les projections sur place. Au-delà de cette grande première, ProdCom et son équipe envisagent de représenter leur show très prochainement.

A. P. R.