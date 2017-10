Un beau gâchis ! ». Ce sont là les mots qui reviennent le plus souvent aux lèvres des férus de bons spectacles depuis ce week-end. Créant dans le milieu artistique une certaine cacophonie qui continuera sans doute à faire écho au moins tout au long de cette semaine.

La cause de tout ce tintamarre, l’annonce du Premier ministre Olivier Solonandrasana Mahafaly suite à une rencontre avec les premiers responsables du ministère de la Santé Publique, de l’Organisation Mondiale de la Santé et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) à Madagascar.

Ce fut samedi après-midi donc que l’affirmation est tombée, « Toute manifestation publique est désormais interdite dans la capitale et ce, jusqu’à nouvel ordre, suite à la propagation de l’épidémie de peste » peut-on lire dans l’arrêté officiel du ministère de la Santé Publique que le Chef du gouvernement a confirmé lors d’un point de presse. C’est ainsi dans la stupeur que la scène artistique et culturelle, alors en pleine effervescence, tout au long de ce week-end, a accueilli la nouvelle.

Une information qui a bouleversé d’entrée la programmation culturelle de tous les organisateurs évènementiels, créant ainsi une véritable onde de choc chez le public, également. « On est dans l’incompréhension la plus totale, choqué et atterré face à cette nouvelle, on n’y peut rien. Ceci dit, on envisage toujours de rattraper le coup et de retrouver le public le plus tôt possible » affirme Imiangaly Razafindrakoto, responsable du Festival « Hay » dont les concerts devaient se tenir hier à Anosy et ont été annulés.

Le Festival « Hay! » initié par le collectif Voots Kongregation, qui devait accueillir près d’une trentaine de groupes originaires de toutes les régions de la Grande île sur deux scènes, hier dans la cour du ministère de la Culture, de la Promotion de l’Artisanat et de la Sauvegarde du Patrimoine à Anosy s’est ainsi vu contraint d’annuler sa manifestation. « Jusqu’à très tôt dans la matinée d’hier, on attendait encore l’arrivée d’autres groupes qu’on a exceptionnellement invités pour l’occasion » confie un membre de l’organisation du festival.

Rendez-vous manqués

C’est la catastrophe, pour ce jeune festival qui entamait cette année sa première édition, c’est ce qui se fait le plus ressentir. Ceci dit, le Voots Kongregation, toujours aussi solidaire et fraternel reste optimiste et a ainsi tenu à faire programmer à la dernière minute, ses artistes sur la scène du « Dago Festival » sur la place d’Ambohijatovo, la veille. De même, la grande finale du « Hira gasy makotrokotroka» a également été reportée à une date ultérieure, elle qui devait opposer à Ambohijatovo la troupe de Rakotomandimby Jean Pierre à celle de Rafaralahy Raymond, hier après-midi.

Laissant à la place un auditoire populaire déçu et attristé, ignorant même la nouvelle. Ceci étant, de tout le lot des rendez-vous manqués, c’est celui qui est censé débuter ce jour même, qui affecte le plus le public, puisque la 28e édition du festival international Madajazzcar est, lui aussi, victime de cette épidémie de manifestations culturelles annulées, causées par la peste. « C’est très grave, mais on ne peut rien y faire. Le comité d’organisation du festival ne peut malheureusement pas outrepasser les autorités, c’est triste mais on doit s’y

conformer et attendre que cela passe, tout en espérant que cela ne gâche en rien ce qui était prévu » souligne Désiré Razafindrazaka, président du comité d’organisation du Madajazzcar. Des rendez-vous manqués qui embrument ainsi la scène culturelle en général et dont on ignore la portée.

À l’instar du « Dago Festival » qui a fait preuve de témérité pour satisfaire jusqu’au bout son auditoire, lors de sa clôture, là où sur scène, des artistes comme Silo Andrianandraina et son El3ktradam ou encore Olo Blaky de Naty Kaly se sont relayés, samedi après-midi.

Andry Patrick Rakotondrazaka