Des retrouvailles conviviales, taquines et joviales à la fois. Le temps d’une soirée, Môta Soa a convié le public du Cercle Germano-Malgache à s’immerger dans son univers artistique.

Une vie bien remplie, qui la satisfait telle qu’elle est, loin des tracas du quotidien d’un artiste constamment en quête de la perfection. Une vie dans laquelle l’art est roi, mais surtout une vie où l’art est salvateur. C’est principalement le message que l’artiste Môta Soa a tenu à partager avec le public qui l’a rejoint au Cercle Germano-Malgache (CGM) Analakely, jeudi soir. Le temps d’un spectacle exclusif de sa part, et ce après trois années d’absence sur la scène artistique, Môta Soa s’est redécouverte auprès de ses inconditionnels pour retranscrire sur scène son histoire.

Un « One Woman Show » anecdotique et auto-biographique, le spectacle proposé au cours de cette soirée reflétait à part entière sa personnalité, mais aussi sa musique. L’air timide au tout début, Môta Soa se présente à son auditoire, vêtue de son pyjama qui symbolise à la fois pour elle, liberté et oppression. Elle se livre et se met à nue sur les coulisses de ces trois ans d’absence.

« J’ai été diagnostiquée comme étant bipolaire, errant dans les hôpitaux psychiatriques. Je me suis perdue pour mieux me retrouver. L’art a été la meilleure des thérapies pour moi, depuis je me plais à relativiser sur ce qui s’est passé et je tiens à partager cela avec vous » affirme-t-elle.

Plus les minutes passent, plus l’artiste se décontracte. Plus relax que jamais, elle rejoint alors son piano pour le grand plaisir des mélomanes dans la salle.

En roue libre

Môta Soa reste fidèle à elle-même, ayant toujours le mot pour rire. Entre les notes de musique et sa voix séraphique, elle place à chaque fois quelques bonnes blagues pour que le public garde un sourire constant tout au long du spectacle. Forte de sa bonne humeur, mais surtout de cet humour bien à elle, l’artiste met son auditoire en confiance, tout en l’immergeant dans les méandres de ses pensées. Un voyage mélodieux au sein de l’univers artistique de Môta Soa s’entame ainsi à grands pas, comme si elle nous lisait à haute voix son journal intime. « Quelles sont vos attentes ? Quels sont vos rêves les plus fous ? Réalisez-les ! Allez de l’avant ! Moi par exemple, j’en ai assez de cette étiquette d’artiste, je souhaite devenir femme au foyer et m’épanouir en tant que telle », scande-t-elle.

Dehors, la pluie bat son plein et tambourine fortement sur le toit du CGM, ajoutant une touche de poésie au spectacle tandis que Môta Soa chante ses propres compositions. De « Fo roa » et son romantisme transcendant à « Mavokely » qui retranscrit en chanson une vie en rose, convenable pour la société, en passant par « Baiko midina » avec laquelle elle caricaturise la vie politique. Môta Soa enchante et envoûte à travers sa voix, tout en laissant la part belle à sa spontanéité.

Andry Patrick Rakotondrazaka