C’est l’événement phare de cette semaine. « Madacircus Show » mettra en avant l’art circassien dans toute sa splendeur au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina, demain soir.

Une représentation qui s’annonce hors du commun. C’est ce qui attend le public féru de bons spectacles de la capitale, de même que tous les amateurs d’art circassien qui se plairont à assister à « Madacircus Show», organisé par Media Consulting. À une journée du grand rendez-vous, les préparatifs vont bon train et les artistes, de même que les organisateurs, peaufinent, d’ores et déjà, chacun leur numéro. Évènement d’envergure internationale, cette grande fête de l’art de la scène et de l’art circassien dans la Grande île se découvrira telle une épopée musicale et spectaculaire, qui ravira, à coup sûr, grands et petits.

Au bout de cinq longs mois de partages, d’échanges et de créativité de Paris à Antananarivo, l’équipe de production de ce « Madacircus Show », mené par le fameux Patrick Hottot, concepteur, coordinateur et producteur du spectacle se retrouve au complet, fin prêt à faire vivre au public une expérience circassienne exclusive. « Avec ce spectacle, plusieurs ingrédients se mixeront sous les yeux du public, à travers une mise en scène et une composition musicale très particulière exclusive à l’occasion. Beaucoup de matériels ont été amenés d’outre-mer pour proposer ce qui se fait de mieux pour le public malgache, autant avec les numéros de funambules, que de trapèzes, mais aussi les numéros de drapé-aériens. Le public sera ébloui par ce show », affirme Patrick Hottot.

Émerveillement garanti

Même si les fauves ne seront pas au rendez-vous pour ce « Madacircus Show», qu’ils soient au sol ou en l’air, les artistes émerveilleront le public. Faire valoir la qualité, la créativité, l’authenticité à travers le travail de chacun d’entre eux est l’essence même de ce spectacle. Cela se ressentira particulièrement à travers la cohésion dont feront preuve ensemble les artistes à l’affiche.

« Rien ne sera laissé au hasard à cette occasion. On retranscrira cet amour de l’art et cette passion commune qu’artistes français et malgaches ont en commun, pour parfaitement marquer le public », ajoute Patrick Hottot. C’est alors une rencontre et un dialogue artistique franco-malgache inédit que Media Consulting et Patrick Hottot concoctent pour les spectateurs de ce « Madacircus Show» demain à partir de 18h30.

Gothlieb, humoriste pluridisciplinaire, accompagnera le célèbre Patrick Thenay en tant que

« Monsieur Loyal ». La troupe des jeunes circassiens malgaches des « Aléas des Possibles», menée par Virginie Lavenant, surprendra le public aux côtés des artistes du « Grand Martin Circus Show International». Des numéros à couper le souffle éblouiront le Palais des Sports et de la Culture Mahamasina, de même que la magie de Jasmin et Mih’Art qui y prendront vie, ainsi que Ravorona, un artiste imitateur atypique convié exclusivement de Morondava.

Cirque traditionnel à travers sa présentation général, « Madacircus Show » est tout aussi bien un spectacle moderne et contemporain qui entend contribuer à l’épanouissement de la scène artistique nationale.

Andry Patrick Rakotondrazaka