Deux séances spéciales avec quelques établissements scolaires primaires de la capitale, une dans la matinée et une autre dans l’après-midi, se sont tenues à l’Institut Français de Madagascar ou IFM à Analakely, le vendredi 2 février. Ibn Bini, Gad Bensalem, Haja Ravalison, trois slameurs, ont traité les rats de tous les noms mais avec gentillesse et plein d’humour. Le slam est un art oratoire basé sur des jeux de mots qui riment. Un « Rapide » est un rat qui court plus vite, un « Bora » est le plus beau des rats, et qui vivra c’est « Vera », le rescapé d’une tragédie. Ils ont su attirer l’attention des enfants avec leur entrée en scène d’une manière décontractée, pour les plonger ensuite dans les mésa-ventures des trois rats survivants d’une dératisation de masse, la base de l’histoire. Démontrer leur courage pour surmonter les obstacles des alinéas de la vie était leur message à faire passer.

A peine le spectacle commencé, les enfants ont adhéré à l’ambiance en participant aux chansonnettes qui leur sont familières. Le scénario est bien écrit. En douceur, les trois acteurs ont pu transporter l’assistance dans le monde imaginaire des contes malgaches en commençant par le fameux danseur Itsingory, le malin Tafetsy, le géant Darafify et l’histoire de la souris et du chat pour terminer les tableaux ravissants des trois comédiens. Les enfants n’ont pas vu les cinquante minutes passer et semblent être un peu secoués à la fin du spectacle. Ils ont tous demandé en chœur une petite prolongation que les trois slameurs leur ont accordée avec joie. À la fin du spectacle, quelques-uns des enfants ont préféré rester, pour poser quelques questions aux trois acteurs. A noter qu’une autre séance est prévue aujourd’hui à 15 heures pour ceux qui ont raté celles d’hier.

Le concept de ce spectacle est un peu particulier par rapport au style des trois slameurs. Mettre au goût du jour les anciens sur un air de slam est une idée ra(t)vageuse. « Nous avons joué cette pièce pour la septième fois dans différentes régions de la Grande Ile. Nous essayons d’intégrer les contes des autres ethnies au fur et à mesure, et inciter aussi les enfants à créer leur propre conte par la même occasion », a confié l’un des slameurs. Visiblement, les enfants ont bien apprécié cette nouvelle formule de contes slamés avec humour.

Ricky Ramanan