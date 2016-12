Une belle découverte, enjouée et taquine. « Les rats conteurs », un trio d’acteurs resplendissant de vivacité et de créativité, s’est découvert hier-après midi.

Surprenant, euphorique, fort d’une complicité ainsi qu’une joie de vivre qui lui est propre. C’est un trio unique en son genre qui s’est présenté au public sur les planches de l’Alliance française d’Antananarivo hier. Rentrant dans le cadre de la septième édition du « Slam national », c’est une pièce éclectique et quasi pluridisciplinaire qui a alors amusé et subjugué le jeune public venu à la rencontre de ces trois étranges et espiègles personnages que sont « Les rats conteurs ».

Conjuguant avec brio théâtre, chant, danse et, par dessus tout, poésie, c’est tout un projet artistique en ode aux contes oratoires traditionnels malgaches qui s’est représenté au public. Il a été créé d’après l’initiative de ces trois membres de la fameuse compagnie Miangaly, que sont Bini Josoa, Haja Ravalison et Gad Bensalem, tous aussi bien slammeurs qu’acteurs de théâtre aguerris. La pièce que ces « Rats conteurs » ont présentée à l’occasion, s’est découverte comme un melting-pot de diverses disciplines artistiques, qui a comme principale vocation de raconter les contes traditionnels d’antan d’une manière plus moderne et contemporaine.

Du slam au théâtre

« L’idée nous est venue de simplement remettre au goût du jour ces contes qui ont bercé notre enfance, en y apportant une bonne dose d’humour, et en y retranscrivant nos personnalités

propres, où des écritures poétiques, du rap en vers et en prose soient le plus mis en avant », affirme Gad Bensalem.

D’entrée, le ton est donné par le trio d’acteurs. Les rimes fusent de partout dès les premiers dialogues. De quoi transcender les férus de slam et de poésie dans la salle de l’AFT Andavamamba, mais aussi le public amateur du folklore malgache, à travers lequel une touche de modernité se conjugue. Les rats conteurs débutent ainsi leur histoire avec une bonne séance de jeu de mots sur le mot « rat » et sans aucune naïveté, les trois personnages se relancent alors à travers une belle série de définition atypique à partir dudit mot.

Andry Patrick Rakotondrazaka