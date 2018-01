Une écriture photographique fort étrange mais riche en termes de technique va être présentée par les danseurs malgaches et Denis Plassard pendant le spectacle « Derrière la tête » à l’IFM.

Le danseur français Denis Plassard est venu avec son concept qu’on peut qualifier d’innovateur pour bon nombre de danseurs. Il aime tisser des liens dynamiques entre la parole et le mouvement, et explore la question du sens ainsi que le rapport entre le texte et les gestes. Lors de ce passage dans la Grande île pour présenter son show en solo intitulé « Derrière la tête », Denis Plassard tente, par la même occasion, de partager son style.

Une vingtaine de danseurs, ayant déjà un certain niveau et issus de différentes compagnies de danse de la capitale, ont suivi un atelier de deux jours durant lequel il a dévoilé ses techniques. Certains ont fait le déplacement depuis Antsirabe et Toamasina pour ne pas rater cette chance inouïe qui se présente à eux. « C’est une nouvelle référence et une nouvelle technique pour moi. J’ai appris de nouvelles choses durant ces séances avec Denis Plassard. Ça va me permettre d’élargir mes acquis et de voir autrement ma façon de concevoir des chorégraphies », a déclaré Harivola Rakotondrasoa, un danseur de la compagnie Projet Dihy avec huit années d’expérience derrière lui et participant à cet atelier.

Bicéphale

Ces danseurs ont travaillé sur une reprise d’une œuvre, créée par le célèbre danseur de l’hexagone, qu’ils vont présenter pendant la première partie du spectacle « Derrière la tête » ce mercredi 31 janvier à 15 heures 30.

Le titre du one man show de Denis Plassard semble être une réponse à une quelconque question que le danseur s’est posée lui-même. Tenace et curieux, il recherche inlassablement les frottements, les rencontres avec des esthétiques et des univers différents. Et dans ce solo pour un danseur double, il décrit un seul corps ayant fictivement deux têtes.

La recherche autour de la manipulation et du dédoublement constitue un autre axe important de son travail dans « Derrière la tête ».

Les deux personnages fictifs prennent vie tour à tour. L’un impassible et qui veille derrière la tête et l’autre, masqué, tente de rétablir le sens des choses.

Ricky Ramanan