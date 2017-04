La troupe de Danse avec les stars tient sa promesse de revenir à Madagascar. Elle fera un passage pour sa tournée.

Une conférence de presse s’est tenue hier au Kudeta Anosy pour annoncer la prochaine venue de la célèbre troupe de danse D’Pendanse à Madagascar. Une tournée qui se tiendra les 27 et 29 juin pour deux grands spectacles inédits dans le cadre de leur grande tournée océan Indien selon l’association Conseil Indépendant de Danse Madagascar.

La troupe D’Pendanse a montré son professionnalisme déjà en 2015 en venant à Madagascar pour un spectacle inédit et a promis de revenir. Les danseurs professionnels de « Danse avec les stars », Maxime Dereymez, Katrina Patchett, Denitsa Ikonomova, Laurent Maistret, Jade Geropp, Christian Millette, Yann-Alrick Mortreuil, Guillaume Foucalt et Emmanuelle Berne ont séduit les téléspectateurs malgaches comme ils ont fait grimper le taux

d’audimat de la chaine TF1. Un rêve devenu réalité pour les fans malgaches de les voir évoluer en live cette année là.

Avec leurs tenues qui épousent leurs mouvements, leur précision tout en grâce, et leur expression à couper le souffle, la prestation de la troupe a visiblement marqué les esprits. Et les férus de danse attendent impatiemment de leur retour. La troupe D’Pendanse n’a pas oublié Madagascar pour leur prochaine grande tournée dans l’océan Indien et l’annonce de leurs prochains spectacles a été faite officiellement devant la presse hier par l’équipe de l’association Conseil Indépendant de Danse Madagascar ou CID Madagascar, organisatrice de cet événement.

Grand Show

Deux dates sont à retenir dorénavant pour les friands de spectacle de danses de qualité. Le mardi 27 juin à partir de 20 heures 30 au CCI Ivato pendant laquelle la troupe D’Pendanse offrira une belle prestation de 70 minutes non stop en interaction avec son public, suivie d’une séance de dédicaces et de photos. Et le jeudi 29 juin à partir de 20 heures 30 au Palais des Sport Mahamasina pour un show en deux parties dont la première sera assurée par des groupes de danseurs et des artistes malgaches et la seconde sera consacrée à la troupe D’Pendanse. Des effets spéciaux sublimeront leurs shows de nouvelles chorégraphies pendant ces deux dates. Emmanuelle Berne rejoindra la troupe pour accroitre ce plaisir qu’ils ont l’habitude d’offrir à leur public. Ce sera donc deux occasions qui se présenteront bientôt pour un voyage féérique dans le monde merveilleux de la danse. À ne pas rater

Ricky Ramanan