Un rendez-vous musical qui ravira sans doute la majorité des fans. Bodo, la diva de la chanson malgache se joindra à l’association « Kintana kely », ce jour, pour un concert exclusif et marqué d’un prestige en l’honneur de jeunes enfants dans le besoin sur la scène de l’American Center Tanjombato.

Prenant la forme d’une collecte de fonds, ce concert avec Bodo contribuera à aider près de deux cents enfants dont s’occupe l’association, à l’approche de la rentrée scolaire. Un show exceptionnel attend ainsi ceux qui se joindront à la fête, ce soir à partir de 19h, où la diva enchantera le public avec ses tubes les plus reconnus et quelques interprétations anglo-saxonnes dans son répertoire. De nature généreuse, ce concert entre dans le cadre des actions sociales que la chanteuse entreprend continuellement chaque année.

A.P.R.