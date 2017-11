Un vent de fraîcheur et de créativité sur la scène artistique. Un spectacle pluridisciplinaire d’un genre nouveau, « Naïf » envoûte aussi bien qu’il éveille la conscience de son public.

Allant complètement à l’opposé de son intitulé, « Naïf » relève le génie d’une génération d’artistes à l’imaginaire et au respect de l’art indéfectibles. Production inédite de l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely, cette pièce transcendante et contemporaine est sublimée par une belle touche de poésie que le public a eu le privilège d’apprécier, samedi. Le public est venu remplir la salle de spectacle de cette institution culturelle de la capitale, curieux d’entrevoir et de vivre l’histoire de ce dit « Naïf ».

Porté sur scène par un duo d’artistes de disciplines différentes, l’un s’orientant vers le texte et l’autre vers la danse, le spectacle brille d’entrée, par sa sobriété et son éclat artistique qu’il retranscrit à travers sa mise en scène. On se laisse alors emporter par les récits de ces deux personnages, brillamment interprétés par le slameur acteur de théâtre Gad Bensalem et la danseuse-chorégraphe Judith Manantenasoa. Deux personnages différents mais qui reflètent deux personnalités complémentaires. Enfouis dans les lumières tamisées de la scène, ils racontent leur histoire. « C’est l’histoire d’un homme, l’histoire d’un pays, l’histoire d’un gars », c’est à travers ces mots qui résonnent comme une déclaration d’amour « Tout feu tout slam » à un père, à une mère et surtout à un pays, que le public s’immerge dans l’univers éclectique de « Naïf ».

Sensible et émouvant

Un savant mélange de poésie, de danse, de vidéo, de théâtre et même d’art circassien, prend alors vie sous les yeux de l’auditoire. Surpris, parfois ému et enjoué, il savoure chaque mot, chaque émotion et chaque pas de danse que retranscrit l’histoire. « Naïf » fait appel à l’attention du public, alors que ce dernier interpelle sur l’importance et le respect de l’amour paternel.

Pour Gad Bensalem qui a écrit les textes, le choix des mots demeure important, même chose pour Judith Manantenasoa qui sublimait ces textes de ses pas de danse. Les mots régissaient chaque action de nos deux personnages. En fond de scène, le vidéaste Thomas Lesourd s’adressait à eux depuis Outre-mer, délectant le public de quelques vers poétiques d’auteurs renommés. S’enchaîne par la suite l’histoire. Tels deux alter-égos, Gad et Judith narrent les péripéties du fameux Albert Rakoto, un homme pédagogue, passionné et passionnant qui s’est affirmé comme un modèle pour son enfant. Un jeune qui aborde son futur avec beaucoup d’appréhension, voulant avancer dans la vie, mais constamment freiné par le présent. Albert Rakoto incarne alors pour les personnages, le modèle paternel par excellence.

Éclectique de bout en bout, tout en affichant sans retenue sa pluridisciplinarité, « Naïf » transcende par son esthétique au fur et à mesure que les minutes passent. Racontant leur amour pour ce père idéal, des textes puissants accompagnent avec grâce, chaque mouvement et chaque pas de danse. Vers la fin, le spectacle se dévoile comme un grand hommage à notre mère patrie, à ce camarade disparu qu’est Rudi Rehava et surtout à ce « Naïf » qu’est Albert Rakoto Ratsimamanga, illustre professeur scientifique de la Grande île. La pièce a surpris par le fait de voir Gad Bensalem excellé aussi bien dans le registre de la danse que Judith Manantenasoa est à l’aise dans la poésie.

Andry Patrick Rakotondrazaka