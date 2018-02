Harimanana Rabe a soutenu avec brio sa thèse de doctorat de l’Université d’Antananarivo sur le futur des territoires.

La discipline est très peu connue et très peu appliquée dans la planification du développement à Madagascar, mais elle n’est pas nouvelle pour autant. Harimanana Rabe, actuellement directeur des Villes et de la planification territoriale au ministère auprès de la Présidence en charge des Projets présidentiels et de l’aménagement du territoire (M2PATE), et également enseignant à l’Institut supérieur de la Technologie (IST), a choisi d’effectuer des recherches sur la démarche de prospective territoriale. Sa thèse de doctorat intitulée « Méthode d’analyse de prospective territoriale par modélisation suivant la théorie des jeux d’acteurs, cas de la Région d’Anosy », soutenue à l’école doctorale d’Ingénierie et géosciences, de l’École supérieure polytechnique d’Antananarivo, université d’Antananarivo, le 24 janvier dernier, confirme ainsi son rang parmi la poignée de spécialistes en urbanisme et aménagement du territoire dans le pays.

En définition simple, la prospective sert à réorganiser le présent pour préparer l’avenir. Dans les années 50, la prospective était destinée à la recherche d’une stratégie de promotion des entreprises, avant de devenir une stratégie de développement des territoires, d’où le terme prospective territoriale. Elle s’impose comme une démarche indispensable dans l’élaboration des plans d’aménagement et de développement d’une commune, d’une ville, d’une région et d’un pays.

Jeux d’acteurs

« La prospective territoriale prend en compte différents paramètres influençant le présent et le futur d’un territoire. Parmi ces paramètres, il y a lieu de tenir compte du rôle et des fonctions de chaque partie prenante, qui forme les jeux d’acteurs », expose l’impétrant. « La recherche porte justement sur la simulation des jeux d’acteurs à travers la modélisation hédoniques et de l’application de la théorie des jeux d’acteurs. Utilisé surtout pour l’analyse des marchés fonciers et immobiliers, le modèle hédonique est fondé sur l’analyse des prix dits « implicites» ou « hédoniques », qui sont fonction des valeurs de localisation et dépendant des préférences individuelles donc des comportements des acteurs », continue-t-il. Il a fallu pour ce faire étudier les jeux d’acteurs dont l’objectif est de pouvoir décider face à un problème de choix social, « c’est –à-dire de vote avec les notions d’ordre de préférence, de vote majoritaire, de vote à plus d’un tour, de profil de préférence. Les institutions locales ont à agir ou à prendre des décisions d’intérêt général impliquant l’évolution des territoires», précise encore le directeur dans sa soutenance.

En termes de perspective, cette recherche pionnière va grandement contribuer à mieux planifier et à gérer les territoires. Elle va donc être très utile à l’État et aux Collectivités territoriales décentralisées. Les récents projets de schéma d’aménagement du territoire et de plans d’urbanisme, initiés par le ministère pour quelques régions, villes et communes malgaches, ont en effet, utilisé cette démarche. Et les résultats de la recherche doctorale de Harimanana Rabe viennent de conforter les méthodes scientifiques pour l’amélioration de la démarche de prospective territoriale à Madagascar.

Mirana Ihariliva