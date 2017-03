Des entreprises malgaches ont réussi à remporter des contrats auprès des acheteurs américains lors de l’évènement Sourcing at Magic de Las Vegas.

Contrat sur contrat. La participation malgache au Sourcing at Magic, qui s’est tenu au Las Vegas aux Etats-Unis du 20 au 23 février dernier, a été marquée par un franc succès. Les entreprises malgaches ayant participé à cette plus grande manifestation commerciale de l’Amérique du Nord pour le secteur habillement et de l’industrie textile ont remporté des contrats avec des acheteurs potentiels.

Sourcing at Magic réunit chaque année des professionnels de l’habilement de l’industrie textile. C’était une occasion pour des artisans et entreprises malgaches de conquérir le marché américain. Et ils ont réussi à marqué le coup. Les produits malgaches ont séduit acheteurs. Red Sand ont réussi à obtenir des contrats avec des acheteurs potentiels. Parmi ceux-ci figurent le grand Wallmart dont le nom n’est plus à présenter aux habitués du marché américain. C’est l’un des plus grands noms de la grande distribution de l’Amérique du Nord.

Red Sand n’est pas la seule à avoir réussi marquer ce coup. Une autre société spécialisée dans l’artisanat, Robin Zoe n’est pas non plus rentrée les mains vides. Elle a réussi à établir 61 contacts avec des acheteurs. Des contrats ont été signés à l’issue de ces rencontres avec l’envoi de 1000 à 3000 pièces par commande.

Avec le soutien de l’Afrique de l’Est du commerce et de l’investissement Hub (EATIH) par Amcham et son projet du Centre des ressources de l’AGOA, quatre (4) sociétés malgaches, deux (2) dans le textile et deux (2) dans l’artisanat, a eu l’occasion d’assister à cet événement international prestigieux de Las Vegas du lundi 20 au jeudi 23 février 2017.

Accord de principe

Les autres sociétés du secteur textile ont pu aussi signer des accords de principes. C’est le cas de General Garnment qui a conclu des accords de principes avec quatre compagnies et trois sociétés. Six sociétés ont contacté Madagascar Clothing Manufacturers. Trois d’entre elles ont signé des accords de principes. « Avec ces commandes, je pourrais embaucher jusqu’à 200 employés », s’est réjoui un responsable de cette société.

Ces entreprises ont bénéficié du soutien de East Africa Trade and Investment Hub (EATIH) de la Chambre de commerce américain (AmCham) et du centre des ressources de l’Africa growth opportunity act (CR-AGOA). Chaque année, le EATIH et Amcham donnent aux membres de Amcham, dans le secteur textile, accessoires et habillements l’occasion d’assister à cet événement magique à Las Vegas.

Lova Rafidiarisoa