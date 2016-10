Rebelote. Après un week-end passé au bercail, Nivo Ratiarison, directeur de cabinet du ministère de la Communication et des relations avec les institutions, et consorts, feront à nouveau face au magistrat de la Chaîne pénale anti-corruption (CPAC), ce jour.

Sauf changement, c’est vers 11 heures que les cinq prévenus, dans le cadre de diverses malversations au sein de l’Office de la radio et télévision Malagasy (ORTM), seront présentés à la CPAC, sise aux 67ha. Avant, ils devraient faire un détour au siège du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), à Ambohibao. Sous la coupe de cinq charges, le haut responsable ministériel qui, jusqu’ici, reste en place et ses co-accusés, ont pu rentrer chez-eux, à l’issue d’une première audition jeudi.

« Le magistrat a demandé au Bianco de compléter certaines informations nécessaires au dossier », a expliqué une source avisée. D’après quelques indiscrétions, le Bureau d’Ambohibao a terminé de collecter les compléments d’information nécessaire au dossier requis par le juge de la Chaîne pénale. Ce qui amène à un nouveau passage devant la CPAC, ce jour. Tentative de détournement de deniers et de biens publics, de franchises illégales, de corruption passive, falsification de documents, faux et usage de faux, sont les charges dont Nivo Ratiarison, entre autres, est soupçonné

