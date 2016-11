Dans les résultats d’un sondage sur la perception et l’exercice de l’informa­tion, Ilontsera pointe du doigt les discours rétrogrades servis au public.

Confiance. D’après les conclusions de la publication du sondage de l’Organisation non gouvernementale (ONG) Ilontsera, rétablir la confiance entre le public, jeune surtout, et les décideurs politiques, les producteurs et fournisseurs d’information est « l’immense défi », qu’implique l’exercice du droit à l’information.

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale du droit d’accès à l’information, le 28 septembre, dernier, Ilontsera a initié un « sondage d’opinion »,

sur la perception et l’exercice de droit par les jeunes Malgaches. Un sondage fait également dans le contexte post-adoption du code de la communication médiatisée indique le communiqué de presse rapportant les grandes lignes des résultats de cette enquête.

Dans les conclusions l’ONG soulève, entre au­tres, qu’il faut « rompre avec le discours rétrograde car infantilisant des citoyens prétendument immatures pour l’information (…) ». Une pratique qui, d’autant plus, n’aide pas les citoyens, jeunes, en particulier, à plus éclairer leur choix lors des élections. « Cette exigence, pour plus de dignité des individus et des communautés, reste un immense défi autant pour les décideurs politiques, les producteurs et/ou fournisseurs d’informations que le public même, a fortiori jeune. Pour reconquérir la confiance », ajoute le rapport.

« La perception de ce qu’est l’information, l’utilité de l’information dans la vie quotidienne, les principales sources d’information utilisées, les appréciations sur la qualité des informations médiatisées, les appréciations sur les informations, en général, et un premier point d’ouverture sur l’usage de Facebook », sont les sujets sur lesquels les questionnaires du sondage ont été basés.

Empowerment

Un organigramme présentant les principales tendances des résultats du sondage fait état d’une inégalité d’accès à l’information chez les jeunes, selon leur classe sociale, ou encore, activité. Il y est, également, lu une différence de perception et de réaction devant les informations. Chez les universitaires, par exemple, « la domination des informations politico-politiciennes, la polarisation politique des informations entraîne une défiance du public face à l’information ».

Dans sa présentation sommaire des résultats de son sondage, Ilontsera inscrit dans ses objectifs, « de penser les actions adaptées pour un meilleur empowerment de la jeunesse, une plus grande participation à la vie publique, plus de transparence dans l’administration, de redevabilité sociale (…) et au final une vitalité démocratique à co-impulser ».

L’ONG Ilontsera souligne que l’empowermet des jeunes, qui peut s’expliquer par la responsabilisation, leur donner plus de pouvoir pour être des acteurs à part entière de la société, « exige [entre autres] une information plus fiable, loyale et de qualité, ainsi que, simple et accessible publiée à l’échelle nationale ». Un renforcement de capacité des journalistes, accompagné d’une facilitation d’accès aux sources et à la collecte d’information est, aussi, suggérée. Une autre recommandation soutient la nécessité de lois de protection et de défense des lanceurs d’alerte et défenseurs du droit à l’accès à l’information.

Garry Fabrice Ranaivoson