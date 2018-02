Cinq cents personnes attendues. Madagascar accueille cette année la vingt-septième édition du congrès de la fédération pharmaceutique de l’océan Indien, que l’Association des pharmaciens de Madagascar (APM) organise les 16 et 17 février au Centre de conférences international Ivato. Cette rencontre internationale sera avec le concours de l’ordre et le syndicat des pharmaciens malgaches. Cette année, l’organisateur innove avec la tenue d’un salon de la pharmacie. « L’édition regroupera des pharmaciens des pays voisins comme La Réunion, Comores, Mayotte et Maurice. Le congrès verra également la participation de tous les agents de santé et des partenaires tels que les médecins, les paramédicaux, les grossistes répartiteurs, les vendeurs d’équipements médicaux, les cliniques privées, les banques ou encore les compagnies d’assurances, tous répartis dans une cinquantaine de stands », expose Edwin Mora, président de l’APM.

Les participants profiteront de ces deux journées pour mettre à jour leurs connaissances puisque les conférences tiennent lieu de formation continue et de partage d’expériences.

Farah Raharijaona