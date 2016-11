Le secteur privé reste, sans doute, l’une des entités qui ont tiré profit de l’organisa­tion de ce Sommet de la Francophonie. Des sociétés ont réussi à remporter des contrats.

Des contrats signés par-ci et par-là. L’organisa­tion d’un rendez-vous international est toujours bénéfique pour un pays. À part d’être un rendez-vous politique, le sommet de la Francophonie laisse une grande opportunité pour l’économie. Durant cette semaine, plusieurs contrats de partenariat ont été signés entre le secteur privé de différents pays.

Pendant que les hommes politiques discutent divers sujets, les membres du secteur privé négocient des affaires pour ne pas rentrer les mains vides. Et cela démarre bien puisque à la veille de l’ouverture de ce Sommet, des contrats faramineux ont été signés entre des entreprises marocaines et malgaches. Le plus grand bénéficiaire, celui qui a remporté le plus gros contrat est sans doute le groupe Sipromad. Ce conglomérat malgache a signé un accord de partenariat de 300 millions de dollars avec la BMCE Bank of Africa de Maroc le 21 novembre. L’objet de ce partenariat est d’accompagner la croissance et le développement des activités de ce groupe à travers le continent, via le réseau bancaire du groupe BMCE Bank of Africa présent dans 20 pays d’Afrique.

Accords bilatéraux

Durant son séjour en terre malgache, la délégation marocaine avait noué plusieurs accords bilatéraux avec Madagascar. Puisque à part le groupe Sipromad, il y avait aussi la BNI Mada­gascar, l’Union interrégionale des caisses d’épargne et de crédit agricole mutuel (Unicecam).

Bon nombre de pays étaient venus à ce Sommet d’Antananarivo à la recherche d’un nouveau partenariat. C’est le cas, par exemple, de la Province de Nouveau Brunswick où les délégués étaient venus pour ouvrir la porte aux produits « Made in Madagascar » et d’une nouvelle forme de coopération. Le thème de ce Sommet d’Antananarivo est d’ailleurs axé sur « la croissance partagée et développement responsable ». Cette province du Canada a même réussi à mettre sur la table la création d’un nouveau prix pour encourager les jeunes à exceller dans les affaires.

La présence de Michaelle Jean, secrétaire générale de la Francophonie au salon des industries de Madagascar est un signal fort, quant à l’intérêt de la Francophonie à l’économie. Les potentialités économiques de cette espace n’est pas négligeable avec ses 274 millions d’habitants. Ce qui offre une grande opportunité d’affaires pour les entreprises malgaches.

Lova Rafidiarisoa