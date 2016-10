William Ruto, vice-président de la République du Kenya, propose l’élimination du visa afin de faciliter les échanges.

Simplification. En substance, tel est le maître mot des propositions lancées par William Ruto, vice-président de la Répu-blique du Kenya, lors de sa prise de parole, hier, à la dernière séance plénière du sommet des chefs d’État et de gouvernement, du marché commun de l’Afrique orientale et australe, au Centre de conférence internationale (CCI) Ivato.

Durant son intervention, le chef de la délégation kényane a lancé quelques suggestions dans le sens d’une facilitation des échanges. Le vice-président Ruto a ainsi avancé que, dans le cadre du protocole de l’orga­nisation économique régionale, « l’élimination du visa pour les citoyens de la zone comesa est envisagée. Ceci pour faciliter la circulation des personnes, des biens, mais aussi des investisseurs et des idées ».

Une idée que le représentant kényan souhaite visiblement être élargie à l’ensemble de l’Afrique, en misant, premièrement, sur un éventuel accord d’une zone de libre échange tripartite entre le comesa, la Communauté des États d’Afrique australe (SADC) et la communauté des États d’Afrique de l’Est (ECA). Cette idée lancée par la délégation kényane n’a cependant pas été retenue dans la résolution d’Antananarivo.

Célérité

Un acte final ayant une certaine mesure soulève des points qui pourraient poser problème à l’éventualité de la suppression des Visas. Au sujet de l’immigration, la conférence « exhorte les États membres à s’attaquer au problème de migration illégale et de trafic des êtres humains

qui sévit dans la région comesa ». Il y a aussi le problème sécuritaire comme le terrorisme. La libre circulation des personnes figure également parmi les plans de l’Union africaine, avec un projet de passeport unique pour les citoyens du continent noir.

Sur le plan économique, le fait que le sommet d’Anta­nanarivo ait «souligné l’importance de financer l’élimination des obstacles au commerce afin de créer un marché régional sans aucune interruption, les programmes d’industrialisation, l’interconnexion des infrastructures économiques », pourraient motiver l’optimisme. William Ruto, dans son intervention, a justement évoqué l’importance d’éliminer les blocages à une fluidité de la circulation des investisseurs et des investis­sements.

Le responsable kényan déplore ainsi le fait que si dans d’autres zones économiques, les procédures d’installation et d’obtention de permis d’opérer pour un investisseur ne prennent pas plus de quelques jours, voire un jour dans la zone du comesa, cela court jusqu’à quatre mois. « (…) nous sommes en retard de 4 mois, face à la concurrence au niveau mondial et nous perdons des opportunités, des investissements au profit d’autres blocs économiques qui sont plus attrayants », a-t-il déclaré. La célérité des procédures administratives n’est pas, toutefois, évoquée dans les résolutions de la conférence.

Garry Fabrice Ranaivoson