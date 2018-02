Le 30è sommet de l’UA a été placé sous le signe de la lutte anti-corruption. Chacun des 55 États s’engage à l’éradiquer.

Après avoir renouvelé les liens avec le Zimbabwe, Maurice s’attaque, cette fois, à la corruption. Lors du sommet de l’Union africaine qui s’est tenu à Addis-Abeba, du 22 au 29 janvier, le gouvernement a ratifié la Convention on Preventing and Combating Corruption. D’ailleurs, le thème du sommet était «Remporter la lutte contre la corruption: une voie durable pour la transformation de l’Afrique».

L’objectif de cette convention est, notamment, de promouvoir le développement en Afrique. Ainsi que de renforcer les dispositifs pour détecter, prévenir, sanctionner et, à terme, éradiquer la corruption et les offenses qui y sont liées tant dans les secteurs public que privé. Il s’agit, en outre, d’établir les conditions favorisant la transparence et l’accountability dans l’administration des affaires publiques.

Politique cohérente

The Convention on Preventing and Combating Corruption vise également à harmoniser les législations des pays membres afin d’avoir une politique cohérente en matière de lutte contre la corruption.

À noter que ce 30e Sommet de l’Union africaine (UA) a pris fin, lundi, dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba avec l’appel au renforcement de l’unité africaine et à la lutte contre la corruption. Paul Kagamé, président rwandais et actuel président de l’UA, a déclaré, dans son discours de clôture, que le sommet « avait réussi avec des décisions majeures qui aideraient le continent à atteindre ses objectifs à court, moyen et long terme et la prospérité de l’Afrique. »

M. Kagamé a également souligné le résultat du sommet avec un potentiel « pour faire avancer le continent africain ».

