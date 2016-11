L’information circule. Le 25 novembre sera décrété jour chômé et payé, sauf changement de dernière minute. Le ministère de la Fonction publi­que et de la reforme administrative, du travail et des lois sociales, est sur le point de rédiger le décret y afférent. « C’est une proposition du gouvernement », a expliqué la source auprès de la FOP, sans avoir précisé les « pourquoi » de cette décision.

L’on sait juste qu’à ce 5e jour du sommet de la Franco­phonie, plusieurs activités se tiendront au village de la Franco­phonie, dont des spectacles. La majorité des chefs d’État et de gouvernement devraient également atterrir à Madagascar, ce 25 novembre.

Cette décision concernera aussi les employés du secteur privé, et pas seulement les fonctionnaires comme il a été véhiculé sur les réseaux sociaux. Donc, lundi, le jour d’ouverture de ce sommet ainsi que les 4 premiers jours seront ouvrables, contrairement à ce qui a été supputé.

Cette information, bien que non officielle, est déjà diffusée au niveau de quel­ques sociétés. « Nous avons reçu un mail du patronat qui indique qu’à l’occasion du 16e sommet de la Francophonie, le 25 novembre sera un jour férié et chômé », rapporte Mbola Andriana­risoa, une employée d’une société privée à Ambo­divona. La sortie de ce décret est attendue mardi, selon toujours la source auprès de la FOP.

M.R.