Le Sommet d’Antananarivo a accouché d’une déclaration et de treize résolutions. Des axes à traduire en actions pour que la Francophonie soit vraiment « agissante ».

Des engagements. Ayant pris fin hier, le XVIe Som­met de la Francophonie s’est soldé par la déclaration d’Antananarivo et une résolution qui se décline en treize points. À la lecture des pages des documents finaux du rendez-vous, toutefois, les États membres de l’Orga­nisation internationale de la Francophonie (OIF), n’en sont encore qu’au stade des engagements.

La concrétisation des « résolutions, des volontés, des déterminations », affirmées et même « des décisions », prises durant le Sommet d’Antananarivo, est, cependant, attendue de la population francophone, surtout, ceux qui vivent dans les pays membres les plus vulnérables. D’autant plus que Michaëlle Jean, secrétaire général de l’OIF veut faire d’une organisation souvent réduite à une dimension culturelle, une entité « agissante, innovante, forte de proposition, avec un plaidoyer fort », en misant, notamment, sur une Francophonie économique.

Une ligne actée au Som­met de Dakar, en 2014, année d’élection de Michaëlle Jean. Une nouvelle orientation que devraient confirmer les conclusions du rendez-vous d’Antananarivo. Le thème du Sommet étant « Croissance partagée et développement responsable : Les conditions de la stabilité dans le monde et l’espace francophone ».

Dans des États comme Madagascar, l’impact du changement de cap acté dans la capitale sénégalaise est, cependant, difficilement perceptible, deux ans après l’évé­nement. Aussi des journalistes ont-ils, particulièrement, insisté sur la concrétisation des résolutions d’Antana­narivo. La conférence de presse finale du sommet, hier, au Centre de conférence internationale (CCI), Ivato, n’a, pourtant, pas apporté de réponses satisfaisantes aux questions posées.

Actions

Les résolutions de ce XVIe sommet de l’OIF brasse plusieurs domaines: la résolution des crises, la consolidation de la paix, la sécurité dans l’espace francophone, l’égalité des genres, la lutte contre la radi­calisation, l’extrémisme et le terrorisme, l’éducation, ou encore, l’énergie durable en Afrique. Il y a, aussi, des sujets comme la lutte contre le mariage précoce et forcé, la décentralisation, l’investissement dans le secteur santé, la sécurité, ainsi que l’économie bleue, entre autres.

La déclaration d’Antana­narivo, elle, parle de stratégie pour que les États fran­co­phones, notamment, les plus vulnérables puissent atteindre les Objectifs de développement durable (ODD). Des engagements pour la promotion de la démocratie, de l’État de droit, de la liberté d’expression, de la presse, pour la protection des journalistes ont, également, été formulés.

Autant de défis, non nouveaux pour la plupart, toujours en attente de concrétisation dans plusieurs pays membres de la Francophonie.

« (…) Ce sont des échanges très profonds que nous avons eus dans le cadre de nos discussions. Ça nous mènerait à des actions. Nous ne sommes pas ici, seulement, pour discuter, sinon nous ne serions pas là. On s’attend à des actions concrètes et importantes. (…) tout ce que nous avons discuté va déboucher sur des actions. Telle est la portée de l’engagement que chacun de nous avions pris dans le cadre de ce Sommet », a, toutefois, affirmé Hery Rajao­narimampianina, président de la République, durant la conférence de presse d’hier.

Dans un communiqué, Michaëlle Jean soutient que « (…) Le Sommet de Madagascar réaffirme la pertinence et la place centrale qu’occupe notre organisation sur la scène internationale et donne une impulsion à la puissante force de proposition et d’action de la Francophonie». Durant les discours d’ouverture du sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement, samedi, au CCI toujours, la solidarité francophone a été souhaitée pour peser et faire valoir ses valeurs et initiatives dans les autres instances internationales et mondiales. Pareillement, pour l’appui aux États membres « éprouvés ». Reste à voir la traduction des aspirations en actions.

Garry Fabrice Ranaivoson