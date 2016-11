Les grands hôpitaux d’Antananarivo ont ajourné les interventions chirurgi­cales non « urgentes ». Les malades doivent attendre la fin du sommet.

Des malades sacrifiés. L’opé­ration d’un malade de la prostate programmée le 2 novembre, a été repoussée par les responsables d’un grand hôpital d’Antananarivo. « Au début, on nous a dit qu’il manquait de personnel pour assurer l’opération. Et la semaine dernière, on nous a informés que le bloc opératoire est fermé, sauf pour les interventions urgentes, et ce, jusqu’à la fin du sommet de la Francophonie », a témoigné la fille de ce malade, hier.

Cette famille s’est vu obligée de transférer le patient dans un hôpital privé. « Cela fait plus d’un mois que mon père avait une sonde. Pourtant le médecin traitant nous a expliqué que le port d’une sonde ne doit pas dépasser ce délai. Par conséquent, on a cherché une autre solution car on ne peut plus attendre », ajoute-t-elle.

Ils ne sont pas les seuls à galérer. Les grands hôpitaux d’Antananarivo-ville vont fermer leurs blocs opératoires aux interventions chirurgicales programmées. « On ne va rien programmer pendant la semaine de la Francophonie, pour ne pas faire les choses à la hâte. Toute l’équipe “réquisitionnée” pour ce grand événement, ne sera pas disponible », explique un responsable du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA).

Se sacrifier

Selon des indiscrétions, il n’y a pas que les équipes médicales qui seront mobilisées pour ce grand événement. « Les blocs opératoires doivent être prêts à tout moment, au cas où certains participants au sommet auraient besoin d’ une intervention chirurgicale », confie une source avisée. Toutefois, la source au sein du CHU JRA rassure qu’il n’y aura que les opérations programmées qui seront reportées. « Les cas urgents » seront pris en charge, et « nous saurons différencier un cas urgent de ce qui ne l’est pas », rajoute-t-elle.

Par ailleurs, tous les au­tres services seront fonctionnels, du 21 au 29 novembre. Les hôpitaux recevront quotidiennement les malades et des médecins s’occuperont, certes, des admis à l’hôpital,. Mais ces établissements doivent prendre en compte les malades venus de loin, juste pour se soigner, car chez eux les centres de santé de base ne peuvent pas leur prodiguer les soins dont ils ont besoin.

