De retour à Toliara, les jeunes percussionnistes partagent leur succès au XVIe Sommet de la Francophonie.

La participation de la Bloco Malagasy au Sommet de la Francophonie est couronnée de succès.

Et les jeunes percussionnistes ne s’arrêtent pas là. Mercredi, elles partagent leur expérience avec les autres bénéficiaires de l’organisation non gouvernementale Bel Avenir, dont les élèves de toutes les disciplines du Centre d’art et musique et les enfants des Centres d’éducation nutritionnelle de Tanambao et d’Amboriky.

La Bloco Malagasy utilise ses battements de tambours pour défendre les droits de la femme et de l’enfant à travers des sensibilisations sur l’éducation ou la lutte contre la grossesse précoce, la prostitution, etc. C’est pourquoi elle est choisie par l’Organisation internationale de la Franco­phonie pour animer ce rassemblement des leaders des pays francophones et représenter le meilleur de la jeunesse malgache.

Durant toute la semaine du Sommet, du 22 au 27 novembre, la troupe est au programme des animations au Village de la Francophonie. Parmi les grands moments de ces rendez-vous artistiques figurent l’ouverture du Village à Andohatapenaka, le mardi 22 novembre, les nombreuses découvertes dans les différents stands, et surtout le partage de scène avec les groupes de renom comme Randria Ernest Zanany.

Sans oublier que la Bloco Malagasy est sollicitée par le ministère de la Jeunesse et des sports pour représenter la jeunesse et l’entrepreneuriat durant la « Journée Libres-ensemble», du

25 novembre.

Sensation

Véritables ambassadrices des droits de la femme et de l’éducation pour tous, elles font connaître leur cause au monde entier durant l’accueil des chefs d’États et des chefs de délégations, le 26 novembre, au Centre de conférence international d’Ivato. Leurs coups de tambours et leurs tenues signées Carambole font sensation et impressionnent plus d’un.

De retour à Toliara, les jeunes filles et leurs accompagnatrices partagent leur semaine, riche en émotion et en découvertes, avec les autres bénéficiaires de l’ONG Bel Avenir, mercredi au Centre d’art et musique. Leurs amis peuvent ainsi vivre les moments forts du Sommet d’Antananarivo à travers les photos et les récits des percussionnistes.

Avec leur talent et leur énergie, les filles de la Bloco Malagasy montrent une fois de plus l’avènement d’une jeunesse épanouie et engagée qui fait entendre sa voix pour rendre la communauté meilleure.

Le groupe de percussions prépare son prochain séjour interculturel en Afrique de l’Ouest pour avoir encore plus d’impact dans l’éducation pour tous, grâce à leurs tambours!

Rafaralalao