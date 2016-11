Malgré le timing pour mener à terme le chantier, le village de la Francophonie ouvre ses portes. Un début qui a, toutefois, connu quelques péripéties.

Enfin. C’est par ce mot que Michaëlle Jean, secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a démarré son discours inaugural du village de la Francophonie, à Andohatapenaka, hier.

Une attaque qui résume le soulagement ressenti par la chef de l’organe exécutif de l’organisation francophone, de pouvoir, « enfin », annoncer le lancement du sommet d’Antananarivo, après des mois de préparations chahutées par les controverses. Un « enfin », qui pourrait, aussi, être un ouf de soulagement, quant à la livraison, à temps du site qu’elle qualifie de « cœur battant du sommet, le kaléidoscope de la Francophonie ». Ce dernier ayant connu plusieurs anicroches menant jusqu’à l’arrêt des travaux sur le premier projet.

Ce qui a obligé l’État revoir le prestige de ses prétentions à la baisse. Un plan B qui devait se concrétiser en un peu plus de deux mois. La secrétaire générale, de ce fait, n’a pas manqué de féliciter la prouesse des ouvriers malgaches, sous la houlette de « deux femmes ».

« Depuis trois semaines, les Malgaches qui ont loué des box, des stands, ou des pavillons ont tenu quelques réunions et la plupart ne pensaient pas que le village soit prêt à temps », confie un membre de l’équi­pe de l’un des restaurateurs du village d’Andohatapenaka. La course contre la montre a, ainsi, également, été de mise pour l’installation des exposants. Certains n’ayant commencé qu’en début de matinée.

Reconnaissance

Quelques heures avant la cérémonie d’inauguration, plusieurs responsables de stands et box étaient, encore, affairés à leur mise en place. L’énorme retard qu’a accusé l’événement d’hier a finalement permis à certains de peaufiner les aménagements et pour d’autres de dissimuler ce qu’il reste encore à faire.

L’une des conséquences de ce rush, l’alimentation en électricité du site en a, visiblement, pris un coup. Des indiscrétions ont confié que « pressés, les responsables du village ont décidé de ne pas attendre la Jirama pour brancher la source d’électricité du village ». Ce qui a valu une descente sur les lieux de hauts responsables de cette société pour un rappel à l’ordre et pour couper l’alimentation. « Ils ont fait un bran­chement avant compteur, ce qui est illégal. À l’issue des explications, la Jirama a procédé à un branchement dans les règles », explique une source auprès de la société énergétique. Cela aurait, cependant, entraîné des retards dans les installations électriques dans presque tous les pavillons. Une valse d’électriciens était encore vue sur le site juste avant l’inauguration.

La cérémonie s’est, néanmoins, déroulée sans accroc. Avec son large sourire, Michaëlle Jean a, alors, déclaré : « Enfin nous inaugurons ce village des rencontres, là où les cultures dialoguent ». Ce sentiment de soulagement a, également, été perceptible chez le président de la République. Certes, le chef de l’État était probablement harassé par sa journée marathon, où il a effectué une visite d’État à Iavoloha après une escapade à Antsirabe, pour finir à Andohatapenaka à l’inauguration du village de la Francophonie.

Garry Fabrice Ranaivoson