Il ne reste plus que deux mois avant la tenue du sommet de la francophonie. Le rythme auquel avancent les grands chantiers laisse pourtant peu optimiste.

Noncha­lance. C’est ce qui est constaté sur les grands chantiers d’infrastructure en construction en vue de l’accueil du sommet de la francophonie. À deux mois de la grande messe des nations francophones qui se tiendra le 22 au 27 novembre, à Antananarivo, aux yeux des non initiés aux techniques de travaux publics, la cadence de la construction des routes, destinées premièrement à l’accueil du rendez-vous de novembre, inquiète.

« Tous les challenges sont lancés, tous les projets sont en marche. L’objectif est que l’organisation du sommet soit convenable et efficace. Certes, il rien n’est parfait et il n’y a pas de risque zéro. (…) Aussi, tous les défis en vue du sommet de novembre, je suis, nous sommes condamnés à les réussir », avait déclaré Mamy Rajaobelina, délégué général du comité d’organisation du sommet de la francophonie, lors d’une interview publiée, le 13 septembre.

Soit, et parmi ces challenges figurent la construction de nouvelles voies rapides, dont une reliant le centre ville à la commune d’Ivato qui abrite les sites où se tiendra le sommet des Chefs d’État et du gouvernement des pays membres de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF). Une autre desservira le village de la francophonie à Andohatapenaka, et une autre partant de la portion du boulevard de l’Europe, aux 67ha et donnant sur une partie de la route digue, au niveau du stade de rugby.

Lors d’un tour d’horizon de l’avancée des travaux de construction de ces routes, lundi, afin de voir ce qu’il en est à deux mois, jour pour jour du sommet d’Antana­narivo, la situation ne permet pas l’optimisme. « Les travaux avancent et l’on nous a dit qu’ils seront accélérés car le temps presse. Deux équipes se relayent jour et nuit pour que la livraison se fasse à temps », a expliqué un ouvrier approché. De 7 heures à 19 heures pour la première équipe, et de 19 heures à 7 heures pour la seconde équipe, les travailleurs seraient à pied d’œuvre.

Impératif

Le silence et le calme sur les chantiers, en plein milieu d’après-midi, ont pourtant été frappants. Seuls les gardiens des points d’entrée et de sortie des routes en construction ont été aperçus. Ce n’est pas plus animé la nuit. Cela fait quelques nuits que la valse des camions, les gesticulations des engins et des ouvriers, illuminés par de gros projecteurs, se sont figées. Seule la nouvelle voie passant derrière le village de la francophonie et donnant sur le rond-point d’Ambohi­trimanjaka témoigne d’un chantier en activité.

Les travaux de remblayages sont visiblement terminés mais n’empêche que le calme apparent inquiète. La semaine dernière, une presse privée de la capitale a titré que la construction des nouvelles routes seraient aux arrêts. En cause, « un litige financier » entre l’État et la société en charge des travaux. De ce qui a été vue sur place, toutefois, les travaux continuent mais, visiblement, ils tournent au ralenti. Par rapport au rythme qu’il s’est imposé, il y a encore quelques semaines, il semble que l’entreprise a sensiblement levé le pied. Est-ce pour une raison technique ou autre chose ?

Contacté sur la question, Narison Rafidimanana, ministre auprès de la présidence chargé des Projets présidentiels, n’a pas pu répondre en raison d’obligation inhérente à la visite de l’Exécutif, à Toamasina, hier. Au regard de l’état des chantiers, pourtant, beaucoup restent à faire et le temps qui reste avant le sommet ne devrait pas permettre une baisse de cadence. « Nous en sommes à l’essai du bitumage », indique l’ouvrier approché, lundi. Un test qui de visu ne concerne qu’une trentaine de mètres de la route, allant de Soavima­soandro à Ivato, qui fait environ 11 kilomètres.

Outre le bitumage, la finalisation des canaux d’évacuation d’eau de pluie et les éclairages restent encore à faire. Au premier regard, la construction des soutènements des terres devant servir de chaussée figure parmi les gros travaux qui restent encore à faire. D’après ce qui été vu sur place, l’utilisation de pelouse pour éviter que la route s’affaisse est testée. Une manière de gagner du temps. « Les chantiers seront prêts à temps » est le leitmotiv des responsables. Une motivation qui devient un impératif car le point de non retour est atteint. Au risque de proposer des routes justes carrossables aux invités et afin de rassurer l’opinion, il pourrait être préférable d’accélérer le rythme.

Garry Fabrice Ranaivoson