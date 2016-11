La société civile pointe du doigt les conditions d’attribution des marchés publics dans le cadre de l’organisation du Sommet de la Francophonie.

Manque de trans­parence. L’Orga­nisation de la société civile (OSC) a pointé du doigt les conditions d’attribution des marchés publics dans le cadre de la réalisation du Sommet de la Franco­phonie. L’absence de transparence sur les sources de financements et les montants totaux des marchés publics, la faible participation des soumissionnaires amène la société civile à émettre des suspicions de corruption dans la gestion de ce dossier. « 62% de ces marchés présentent un danger sérieux de corruption, compte tenu du processus dans lequel s’est déroulé la passation de ces marchés », indique le communiqué de l’organisation transmis à la presse, hier.

Les cent sept marchés passés dans la réalisation de ce sommet d’Antana­narivo étaient passés au crible pendant deux jours.

Forts soupçons

La méthode d’attribution utilisée, le montant du marché, le nombre de soumissionnaire, la nature du contrat étaient passés à la loupe. Pour mener à termes ces travaux, les représentants de la société civile, sous la houlette de Transparency International, une organisation spécialisée dans la lutte contre la corruption des gouvernements et institutions gouvernementales mondiaux, ont utilisé une méthodologie très rigoureuse basée sur des indicateurs.

Ainsi, le communiqué de l’organisation fait état de certaines irrégularités dans la passation de marché. Le montant de certains contrats laisse émettre des doutes. « Dans plusieurs cas constatés, le montant du contrat final dépasse largement le montant estimatif initial. C’est le cas par exemple, du diner officiel du Sommet qui a été attribué à un soumissionnaire unique pour un montant de 297 millions d’ariary. Alors que le montant du budget initialement est estimé seulement à 189 millions d’ariary », a fait savoir l’OSC dans son communiqué.

À ce stade, les deux organismes n’ont encore relevé un fait avéré de corruption dans ce dossier. À en croire les explications reçues au niveau de la Transparency International, ils comptent mener à termes ses enquêtes. « Il n’y a pas eu de cas de corruption avérée. Les informations ne sont pas suffisantes pour être catégoriques. L’idée était d’alerter sur certaines irrégularités et de mener des audits et investigations pour justifier s’il y a vraiment de cas de corruption ou pas dans la passation de marché », a expliqué Fréderic Lesné, directeur exécutif de Transparency international.

Un éventuel cas de corruption risque d’éclabousser l’organisation de ce sommet de la Francophonie et provoquera un grand séisme pour le régime Rajao­nari­mampianina.

Lova Rafidiarisoa