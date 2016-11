La cérémonie d’ouverture du sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Francophonie a vu la présence d’anciens chefs d’État malgaches. Norbert Lala Ratsirahonana, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, ont répondu à l’invitation pour prendre part à la cérémonie. Albert Zafy et Didier Ratsiraka, les doyens des anciens présidents malgaches ont, toutefois, été absents.