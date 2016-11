Étant donné le programme du jour, la première journée du sommet de la Francophonie a été plutôt calme. De fâcheux incidents sont, néanmoins, enregistrés et à redresser avant le rush du week-end prochain.

Tranquille mais, laborieux. C’est ainsi que l’on pourrait résumer la première journée du sommet d’Antananarivo. Une journée calme dans l’ensemble mais, écornée par quelques incidents et problèmes d’ordre technique gênants.

Que ce soit au Centre de conférence internationale (CCI), Ivato, ou au village Voara, à Andohatapenaka, les acteurs de la semaine francophone sont entrés dans le vif du sujet, hier. Au CCI, le Conseil permanent de la Francophonie (CPF), tenait une réunion à huis clos, sous la houlette de Michaëlle Jean, secrétaire générale de l’Orga­nisation internationale de la Francophonie (OIF), qui a fêté son baptême du feu. Le sommet d’Antananarivo est, en effet, sa première en tant que chef de l’organe Exécutif de l’OIF.

Bien que traitant, notamment, des nouvelles orientations économiques de l’Organisation et l’intégration des jeunes et des femmes dans les actions de développement, le fait que la réunion se soit tenue à huis clos, a quelque peu tempéré l’ambiance au CCI. Il a fallu une conférence de presse improvisée de Malik Sarr, directeur du bureau régional de l’OIF dans l’océan Indien, et une visite inopinée du site d’Ivato, par Hery Rajaonarimampianina, président de la République, pour donner matière à travailler et stimuler les journalistes.

Les deux personnalités se sont, respectivement, appliquées à défendre « la réussite », et « les retombées positives », qu’entrainera cette semaine francophone pour Madagascar.

Vol

Venus en nombre pour la couverture de cette première journée, par ailleurs, journalistes locaux et étrangers se sont litéralement tourné les pouces durant une majeure partie de la journée. Certes, tous savaient que la réunion de la journée était à huis clos, mais en attendant des bribes d’informations communiquées, la plupart des journalistes ont souhaité s’occuper en faisant des recherches sur le web, pour certains, ou encore, rédiger et envoyer des articles à leurs organes respectifs, pour d’autres. Des intentions, toutefois, douchées par des problèmes de branchement, ou encore, de PC à la disposition des journalistes non fonctionnels, mais surtout, d’une très mauvaise connection internet dans la salle de presse. Le wifi gratuit était, pourtant, annoncé être d’un débit exceptionnel.

Du côté du village de la Francophonie, ou village Voara, à Andohatapenaka, les allées et venues au milieu des pavillons et les animations culturelles battaient leur plein. Le site qui devrait être « le cœur battant du sommet. Le centre des échanges et du dialogue de la diversité au sein de la Francophonie ». Les voleurs à la tire s’y sont, toutefois, invités pour apporter une touche malfrat à ce « kaléidoscope », culturel.

Des tenanciers de stand étrangers se sont, ainsi, plaints de s’être fait chiper sac et matériel électronique. Alertés, les responsables, du village ont décidé de quadriller toutes les issues et d’imposer des fouilles systématiques à tous ceux qui souhaitaient quitter le site. Des recommandations pour tous les exposants, d’éviter de laisser des objets sans surveillance de valeur a, aussi, été fait. Pour l’heure, aucune information n’indique si les malfaiteurs ont été identifiés et appréhendés ou non.

Garry Fabrice Ranaivoson