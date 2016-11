Clin d’oeil. Justin Trudeau, Premier ministre canadien, veut convaincre les pays africains, dont Madagascar, quant au respect des droits des homosexuels. Il l’a appuyé, à maintes reprises, pendant, la réunion des chefs d’État au Sommet de la Franco­phonie qui s’est tenue au Centre de conférence international (CCI) à Ivato, samedi et dimanche. « Ici, à la Franco­phonie comme partout, ailleurs au monde, je fais la promotion des valeurs chères aux Canadiens, notamment, le respect des droits humains, les respects entre l’égalité des sexes, le respect des droits des lesbiennes, gays, bise­xuels et transsexuels (LGBT) », indique-t-il dans son discours, dans le cadre d’une conférence de presse, hier.

Lors de la cérémonie d’ouverture de la réunion des chefs d’État, il a expliqué que « les gens qui sont intégrés, estimés à leur juste valeur, ont beaucoup plus de chance d’apporter une contribution positive à la société », pour soutenir son idéologie.

Des Malgaches et des Africains l’auraient remercié pour avoir parlé en toute franchise, d’un défi «qu’il reconnaissent qu’ils doivent entamer ici en Afrique».

Madagascar est-il vraiment prêt à franchir cette étape En tout cas, c’est encore un sujet très complexe, vu que la majorité de la population est chrétienne et juge l’homosexualité, de «contre-nature». Toutefois, ce phénomène a tendance à s’amplifier. Dans des centres de santé qui traitent les infections sexuellement transmissibles, des médecins rapportent qu’ils reçoivent de plus en plus de patients homosexuels, surtout des couples «gays».

