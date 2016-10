À moins d’un mois de la semaine à laquelle se tiendra le sommet de la francophonie, les préparatifs engagent le sprint final.

Rush. « Nous serons prêts à temps. Les chantiers sont prêts à 90% », a déclaré Narson Rafidimanana, ministre auprès de la présidence chargé des Projets présidentiels, de

l’aménagement du territoire et de l’équipement, en marge d’une rencontre avec les

maîtres des communes environnantes d’Antananarivo, notamment, ceux d’Ivato et ses environs, hier.

Pour renforcer ses dires, le numéro 2 du gouvernement a indiqué qu’il avait fait le tour des chantiers de la francophonie, dans la nuit de mercredi à jeudi. Certes, mais les projets que sont les nouvelles routes et le village artisanal d’Ankorondrano accusent déjà un retard sur le planning de départ. Au début des travaux, il a, en effet, été prévu que la livraison des nouvelles infrastructures construites seraient faites « avant le début du mois de novembre ».

Devant la presse, mer-credi, le ministre Rafidimanana a implicitement repoussé

l’échéance en soutenant que « le sommet se tiendra du 22 au 27 novembre. nous serons prêts pour le rendez-vous ». Avec le temps qui reste, toutefois, une vraie course contre la montre est engagée pour que les routes et autres constructions destinées à l’accueil des milliers de participants au rendez-vous francophone soient fin prêtes, surtout que les intempéries risquent, à nouveau, de jouer un mauvais tour aux projets.

La première grosse pluie de la saison a déjà malmené les routes de la francophonie faute de « protection ». Lors d’une conférence de presse, le 17 octobre dernier, le ministre chargé des projets présidentiels a soutenu qu’il ne restait plus que quelques détails comme « la protection », donc une couche de bitume afin d’éviter les dérapages. Il reste également les marquages au sol et les éclairages pour que les nouvelles routes soient ouvertes au public.

Pour le village artisanal d’Ankorondrano, il a été indiqué, il y a quelques semaines que le gros du chantier serait prêt avant la fin de ce mois d’octobre et qu’il ne resterait que les finitions à faire durant les derniers jours avant le sommet. À moins d’un mois de ce qui devrait être l’occasion pour Madagascar d’être au centre de l’attention internationale, du monde francophone, les principaux responsables affichent un optimisme sans faille. Charge à eux d’éviter des déconvenues.

Garry Fabrice Ranaivoson